假日現場限定！ITF台北國際旅展 餐券1.1折起，英國六日遊3萬元有找

住宿買1送1 英國6日遊3萬元有找

二○一九年ITF台北國際旅展昨天在台北南港展覽館開幕，旅展推出不少「現場限定」、「排隊快閃」的超值優惠。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

二○一九ＩＴＦ台北國際旅展昨天在台北南港展覽館登場，有超過六十個國家、一千七百個攤位參展，今天是周末假日，飯店、旅行社推出許多優惠，六福、西華、士林萬麗等飯店，都推出一系列假日優惠專案，可享一點一折起的餐券、住宿買一送一等折扣。東南、雄獅等旅行社，也有英國六日兩萬九九○○元，日韓團費現省一萬元等限定優惠。

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台北國際旅展展期從昨天至十一月十一日，預估今年業績可成長一成以上，面對周末人潮，飯店加碼推出豪氣餐券，士林萬麗酒店於周末推出平日自助早、午、晚餐券一點一起的折扣方案。home hotel信義針對三種不同房型，推出「三天兩夜、買一送一」，另有住宿三九九九元的周日展場的限定優惠。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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旅展也有不少「現場限定」、「排隊快閃」的超值優惠。洲際酒店每小時推出有獎徵答，有機會獲得客房升等券、旅行沐浴組等；老爺集團消費滿額可贈刮刮卡，最大獎為全台十一家老爺飯店住宿券；台北亞都麗緻大飯店提供現場消費滿六九九九元，可以一九九元購入價值一○八○元的巴賽麗廳餐券。

圓山大飯店不定時推出圓苑餐廳下午茶雙人套餐、金龍餐廳早茶雙人套餐，優惠四點四折；台北君悅酒店於每日指定時段，消費滿八千元送兩張凱菲屋下午茶券。還有六福村門票買一送一的限量優惠、每天十一時十一分，萬豪酒店限時推出絕美花園餐廳雙人自助吧餐券，優惠價一一一一元。

若有意出國旅遊者，東南旅行社從今天開始，每天推出三條限定優惠行程。今天推出英國六日遊兩萬九九○○元、黃金海岸六日遊兩萬六八○○元、法國九日遊三萬九九○○元等路線；明天還有針對美西、荷蘭、土耳其的六至九日行程，售價三萬三九○○元起。雄獅旅遊規畫峇里島五日遊一萬零九九九元起、日本北海道燈樹節五日兩萬四九九九元起、義大利八日遊三萬九九○○元起等今天限定優惠商品，可現省六千元起。

除了實體的旅展，各家業者之前已在網路舉辦線上旅展，不少消費者也提前到網路搶購好康，包括飯店住宿券、餐券、航空公司機票一元起搶標，不用到現場也能有優惠。