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2020「澎湖海上花火節」時間公布！加場離島花火、23場次4月絢麗登場

2019-11-08 15:01聯合新聞網 陳信儒

2019澎湖國際海上花火節即將在4月18日登場。圖／摘自澎湖國際海上花火節臉書專...
2019澎湖國際海上花火節即將在4月18日登場。圖／摘自澎湖國際海上花火節臉書專頁
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堪稱一生必看一次的2020年澎湖國際海上花火節時間公布，官方公布時刻表，預計將於明年4月20日至6月25日絢麗登場，計畫朝聖澎湖縣最具代表性的大型觀光活動之一的遊客可以開始計畫行程囉。

2020年澎湖國際海上花火節將於4月20日至6月25日華麗登場，每週一、四晚上在馬公市觀音亭施放，並加場5月9日吉貝、5月30日七美及6月13日望安等3場離島花火，共計23場次。

澎湖國際海上花火節 圖／澎湖國際海上花火節
澎湖國際海上花火節 圖／澎湖國際海上花火節
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去年澎湖國際海上花火節除了煙火主秀，縣府首度出動200架無人機，進行科技燈光秀，現場還有科技水幕、創意燈光等展演，華麗又繽紛的視覺震撼大獲好評。2020年澎湖縣政府主打國際煙火競賽，預計招募8組國際頂尖團隊加入花火施放行列，安排4月30日至6月18日每週四花火場次進行國際表演賽，期望為澎湖花火施放融合各國創意元素，提供民眾更優質的感官體驗。

此外，也將在篤行十村規劃花火體驗館，陳展花火節17年來的歷史，並設計互動式體驗，讓民眾可以身歷其境花火的繽紛燦爛，且呼應離島觀光產業需求，提昇離島觀光人次及旅客留宿率，特別規劃離島場次期望以島嶼特色呈現夏夜花火之美。

2020年澎湖花火節亦將延續往年頗受好評的主題之夜規劃各式不同主題演出節目，伴隨著徐徐晚風，集結在地特色表演團體及知名藝人為遊客獻上精彩節目，讓每位蒞臨澎湖國際海上花火節的遊客都能感受到「世界最美麗海灣–澎湖灣」澎湃的活力。

圖／澎湖國際海上花火節臉書粉專
圖／澎湖國際海上花火節臉書粉專
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