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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

被指買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

身分證有１看過來！宜蘭夜市「50元消費券」免費領

2019-11-06 11:59聯合新聞網 陳信儒

經濟部針對自由行旅客每房發給夜市抵用券200元。圖為士林夜市。聯合報系資料照片／...
經濟部針對自由行旅客每房發給夜市抵用券200元。圖為士林夜市。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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雙11商機燒到夜市！宜蘭市公所看中「光棍節」龐大商機，推出「1111無雙無對、獨一無二迺夜市」活動，凡民眾的身分證號碼有兩個1或是出生年月日號碼有兩個1，出示證明即可領取東門夜市50元消費券，如果有4個1消費券加倍送！

從11月8日至11月11日為期4天，每晚19:00至21:00，凡民眾的身分證號碼或出生年月日內有兩個1，出示證明文件就能領取50元消費券；值得注意的是，身分證號碼或出生年月日加起來共有4個1，就加碼發放兩張消費券，每天限量250張，可用到12月8日止。

東門夜市美食推薦

「嘟好燒」是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的百年美食，越吃越涮嘴。記者戴永華/攝影
「嘟好燒」是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的百年美食，越吃越涮嘴。記者戴永華/攝影
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東門夜市有攤名叫「嘟好燒」，攤車前經常大排長龍，外地人搞不清楚啥是嘟好燒，嘗了才知道是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的黃金小物，越吃越涮嘴，相傳百年宜蘭獨有的銅板美食

東門夜市

地址： 260宜蘭縣宜蘭市聖後街

宜蘭市公所舉辦光棍節消費活動，凡身分證或是出生年月日數字有兩個1，符合兩條件之一...
宜蘭市公所舉辦光棍節消費活動，凡身分證或是出生年月日數字有兩個1，符合兩條件之一者，可以領消費券，品嘗宜蘭東門夜市美食。圖／市公所提供
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銅板美食夜市美食

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