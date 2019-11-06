身分證有１看過來！宜蘭夜市「50元消費券」免費領

2019-11-06 11:59 聯合新聞網 陳信儒



經濟部針對自由行旅客每房發給夜市抵用券200元。圖為士林夜市。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影 分享 facebook 雙11商機燒到夜市！宜蘭市公所看中「光棍節」龐大商機，推出「1111無雙無對、獨一無二迺夜市」活動，凡民眾的身分證號碼有兩個1或是出生年月日號碼有兩個1，出示證明即可領取東門夜市50元消費券，如果有4個1消費券加倍送！

從11月8日至11月11日為期4天，每晚19:00至21:00，凡民眾的身分證號碼或出生年月日內有兩個1，出示證明文件就能領取50元消費券；值得注意的是，身分證號碼或出生年月日加起來共有4個1，就加碼發放兩張消費券，每天限量250張，可用到12月8日止。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

東門夜市美食推薦

東門夜市有攤名叫「嘟好燒」，攤車前經常大排長龍，外地人搞不清楚啥是嘟好燒，嘗了才知道是一種外皮炸得酥脆、內餡Q軟的黃金小物，越吃越涮嘴，相傳百年宜蘭獨有的銅板美食。

東門夜市