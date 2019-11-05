只到11/10衝一波！台中公園變身「光影遊樂園」湖畔水燈、彩繪花燈牆超浪漫

2019-11-05 21:06 聯合新聞網 陳信儒



圖／台中觀光旅遊網 分享 facebook 台中的朋友快衝！2020台灣燈會主展場在花博后里園區，明年2月8日點燈展至2月23日；副燈區在文心森林公園，今年12月21日點燈，要一路展到元宵節後。台中公園搶先推暖身活動，打造「光影遊樂園」展期至11月10日。 圖／台中觀光旅遊網 分享 facebook

「光影遊樂園」規劃大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，整個樂園五光十色，漂亮又浪漫，其中大地彩燈規劃互動區，空中及地板佈置大小不一、自動變換色彩的光球，地板的彩球還能讓小朋友玩耍，好拍又好玩。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

湖畔水燈在湖面點綴不同顏色的光球，夜晚倒映在湖面上，呈現奇幻美感；彩繪花燈牆則掛上學生、民眾自己繪製的燈籠，展現不同創意。

值得一提的是，從11月8日至11月10日共計三天，還規劃台中市城市吉祥物、街頭藝人演出活動，這個週末就到台中玩一波，提前感受2020台灣燈會的過節氣氛。

台中光影遊樂園

日期：即日起到11/10

地點：台中公園（台中市北區雙十路一段65號） 圖／台中觀光旅遊網 分享 facebook