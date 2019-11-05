最美11月雪！2019苗栗「杭菊芋頭節」來了，圓滾滾粉白小毛球超療癒
2019-11-05 20:29聯合新聞網 陳信儒
圓滾滾粉白杭菊綻放了！2019「苗栗銅鑼鄉杭菊芋頭節」預計11月中旬登場，超過10公頃的白色花毯既夢幻又療癒，瀰漫在空氣中的花香味撲鼻而來，不妨安排一趟苗栗小旅行，朝聖杭菊點綴田野間的浪漫景象。
苗栗季節限定的絕美白色花毯即將登場，朵朵粉白杭菊像是飄下11月雪，堪稱是每年苗栗銅鑼鄉最值得朝聖的浪漫景點之一。今年苗栗銅鑼鄉杭菊芋頭節預計11月中旬展開，持續盛開到12月中旬前後，今年深秋就來苗栗約會賞花吧。
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苗栗縣銅鑼鄉是全台灣最大的杭菊產地，每年11月開始展開近1個月的花期。旅客此時前來，不僅可以欣賞金黃交錯的花海地毯，也可直接購入杭菊農產品回家，有看又有吃，更添賞花情調。值得注意的是，受到今年暑假期間豪雨影響，今年杭菊產量估計減損3成以上。
賞花之餘，在鄰近九湖村不遠處，也有「台灣客家文化館」、「客家大院」等富有客家文化背景的觀光景點，適合闔家深入認識客家文化。
2019苗栗銅鑼杭菊芋頭節
地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村92-3號
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