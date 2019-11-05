11/9花海來襲！ 2019「桃園花彩節」未開先爆棚 耶誕樹、茶壺造型花田美翻了

2019-11-05 14:18 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



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邁入第五屆的2019「桃園花彩節」，預定於11月9日至12月1日於大溪、中壢、平鎮三大展區接力綻放，目前大溪展區已悄悄展開，首波活動於李騰芳古厝附近規劃，整體花況約9成，光月眉一帶花田就有20公頃，休耕田變身成耶誕樹、茶壺、蝴蝶等動人花毯，想要避開人潮，現在就可以動身出發，讓您免費拍到手軟！

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桃園花彩節主場區的裝置藝術佈置預計6日進場，但副展區的向日葵、百日草、波斯菊等景觀花卉已經開花，加上由農民自主佈置的43公尺高耶誕樹「生命之光，好運相隨」、巨大茶壺造型「迎賓奉茶」等圖騰已搶先亮相，活動正式開跑後，勢必再成為網美美拍焦點。

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主辦單位表示，大溪展區主場將規劃「花舞台藝術裝置」、「棒棒糖森林」、「入口意象拱門佈置」、「吉祥物公仔設計」，活動期間的週休假日並安排歡樂嘉年華、親子同樂會、月眉亮點秀等主題活動。同時，假日期間只要出示在大溪老街、木博館、月眉休區小農內消費之打卡照片，即可獲得100元手作花環折價券，憑卷只需100元就拿到花環材料包，每日限量50份，讓大家開心賞花還帶走美麗花環。 圖／取自大溪月眉休閒農業發展協會FB 分享 facebook

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2019桃園花彩節

大溪區 與花共舞 與農同樂

時間：11月9日至11月17日

地點：大溪區月眉社區李騰芳古厝周邊

中壢區 花現中壢 花田同樂會

時間：11月16日至11月24日

地點：中壢區芝芭里文興路、東芝路周邊

平鎮區 花現平鎮‧幸福農來

時間：11月23日至12月1日

地點：平鎮區東勢里廟前路、龍祥路周邊

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