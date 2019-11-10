旅遊不該只有吃喝！亞洲６種「運動旅遊」推薦 開起旅遊新角度

對本來就好動的朋友來說，去旅行只觀光購物又怎能盡興。既然出國，就要尋找非一般的刺激，揮灑汗水！運動除了讓旅程更添活力，更可以是健康、低碳的旅遊模式，快來嘗試這種旅遊新角度吧。Skyscanner為你精選了幾大新鮮運動旅遊體驗，馬上計畫你的活力之旅吧！

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水戰沖繩

沖繩島是最適合作水上運動的度假地，在這裡你除了浮潛、深潛，以及一般像水上摩托車的刺激玩意，還可以合法的嘗試最新的水上玩意Flyboard！系統連接水上電單車取得動力，透過噴射氣流技術，通過巨型軟管吸水，再從玩家腳底的板下噴出。高壓水柱的力量足夠把人推上高空，讓你儼如小勞勃道尼飾演的鋼鐵人一般，在10米高的半空中懸浮！還嫌不夠新鮮，那就一同嘗試懸浮高度較低，但時速可達到23公里的HoverBoard吧！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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東京馬拉松

2013年起加入世界馬拉松系列賽的東京馬拉松，在每年二月舉行，並揭開世界六大馬拉松的序幕。東馬在六大裡算是最容易的級別。馬拉松規模達35,000人，大會優待國外選手，外國人的中籤率特高。馬拉松就像嘉年華一樣，除繽紛盛大的起跑禮外，跑者都酷愛裝扮成超級英雄或漫畫人物應戰，甚至非常有趣！路線還會途經銀座和東京鐵塔等熱門景點，跑者可以順道欣賞東京美景。

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運動特訓營

泰國設有不少專為運動愛好者而設的度假村，如位於普吉島的Thanyapura度假村，就提供專門改善鐵人三項賽成績而設的行程。其中包括私人全能訓鍊、力量和體能訓練和意志力訓練等。經過一天辛勞的鍛鍊後，還可以享受專業的運動肌肉按摩，或參與泰拳或瑜珈等課程。自問技術已經非常了得？不妨挑戰四月舉行的蘇美島三項全人賽，在如畫美景下挑戰極限！

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火山滑雪

一般的滑雪道已經不能滿足到你？試試在火山滑雪吧！北海道的羊蹄山是一個活火山，有「北海道富士山」之稱，位於西岸滑雪勝地二世谷町附近，距離札幌機場約兩至三小時路程。山高1,898公尺，擁有全北海道海拔下降長度最高的滑雪道。但最吸引登此山者的，還是向400公尺深的火山口裡一躍而下的快感！登山需要配合天氣，加上山勢險要，最好由專業滑雪導師帶領前往。

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南韓跆拳道

跆拳道招式兇猛、狠勁有力，是南韓人引以為傲的國術。想要學好基本功？追源溯本就最好不過了。位於首爾市中區筆洞的南山谷韓屋村，提供由首爾市政府舉辦的跆拳道體驗課程，歡迎旅客參與。課程中學員可以學習到跆拳道的基本步法、自衛防禦術還有劈木板等的實戰招式！每逢星期三到星期天，每天均會有三節一小時的課程，費用大約500新台幣。武術專家也會在星期三、星期六和星期天免費示範招式和表演。切勿錯過！

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單車環島

運動旅遊，不一定要出國的！近來越來越多年輕人把騎單車環遊台灣定為個人目標，其實只要事前作周詳準備，加上合適的體能訓練，單車環島不是難事！坊間有不少私營的團體提供環島的支援服務，幫助經驗較淺的人士完成創舉。踏遍千山萬水、衝破重重困難，重新認識一下屬於我們的「福爾摩沙」吧！有志實行單車環島的人士，可採取橫貫公路，或經過省道，如從台北到花東下屏東，再經高雄、台南、台中等一路向北。夏季時節最好採取逆時針的環台路線，冬季有東北季風，建議採用順時針路線。

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選擇一項適合你的運動旅遊，去挑戰自我吧！

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