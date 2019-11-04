卡娜赫拉聯名台灣高鐵！超萌兔兔＆P助變身車長，20款限量商品想全包

2019-11-04 17:21 聯合新聞網 陳信儒



圖／台灣高鐵 分享 facebook 卡娜赫拉近期曝光率大增！才剛推出大頭棒棒糖，緊接著又和康是美聯名，15日新北耶誕城也會有卡娜赫拉的蹤影，夯翻天的卡娜赫拉這回和台灣高鐵聯名，超萌商品完全正中少女心，20款限量商品怎麼能不收藏！ 圖／台灣高鐵 分享 facebook

這個冬天絕對是卡娜赫拉的天下，超強聯名台灣高鐵推出20款超萌限量商品，超夯角色兔兔＆P助化身列車長，超可愛的模樣意圖使人全部都想帶回家。除了可愛兔兔＆P助的毛絨娃娃，還推出像是束口袋、便利貼、環保袋等超實用生活用品，最特別的是高鐵列車，上頭印滿卡娜赫拉的圖案，作為辦公室小物超適合。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

卡娜赫拉聯名台灣高鐵的商品除了官方網站販售外，搭乘高鐵也有推車販售，下次搭乘高鐵二話不說，先帶車長兔兔回家療癒一波吧！ 圖／台灣高鐵 分享 facebook