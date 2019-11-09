帶著毛小孩一起飛！攜帶「寵物出境」必看的各項規定

對現代人來說，毛孩們不再只是看家寵物，而是像兒子女兒一樣家人般的存在，全家出國玩時若沒帶上他們，難免擔心毛孩獨自在家會孤單、生活起居沒人照顧等問題，寄放寵物旅館又是一筆高額費用，種種問題總讓主人們相當苦惱。

同時也希望能在國外跟毛孩們一起留下美好的旅行回憶，只是貓貓狗狗不像人類一樣有護照，出入境又有許多複雜的手續…到底該怎麼把他們帶出國呢？今天小編就來一步步跟大家分享怎麼帶著毛孩一起出國旅遊！

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帶著毛小孩一起飛。 圖／Flickr 分享 facebook

✈Step 1. 身體狀況評估

不管對人類還是動物來說，出國玩一趟都相當需要體力，還得適應當地的氣候狀況、時差、飲食等等，萬一在旅途中身體不適更是件麻煩事。所以帶寵物出國前一定要先好好評斷一下寵物的身體狀況唷！當然有心臟病、關節炎等慢性疾病，或是年紀太小的寵物也絕對不適合帶出國啦！

另外，在託運的過程中，寵物們必須離開主人身邊單獨飛行數個小時，這可能會造成寵物產生不安、緊張的情緒，所以如果自家的毛小孩個性膽小、比較容易害怕，要帶他們出國可就得好好三思囉！

✈Step 2. 了解目的地國家檢疫規定

要帶著動物入境任何國家，都必須辦理輸入手續並取得輸入許可證才行，有些國家還會要求需要檢附健康證明書、寄生蟲/傳染病檢測證明等等，這些手續依照各國規定不同，需要1個月~8個月的不等的準備期。

另外，有些國家會規定不可輸入某些品種的貓狗（如較兇猛的獵犬），或是不可輸入貓狗以外的動物，所以要帶寵物出國，絕對必須提前收集資料，才不會發生機票都訂好了，才知道自家的寶貝無法入境這種憾事！

帶毛小孩趴趴走。 圖／Flickr 分享 facebook

台灣熱門旅遊國家－動物輸入規定及準備期

日本

▶準備期：約半年

▶注意事項：：輸出前至少四十天須向日方檢疫機關申請許可證，並植入晶片，輸出犬貓滿三個月齡須施打狂犬病不活化疫苗。

香港

▶準備期：約一個月

▶注意事項：五個月大以上、懷孕4週以下犬、貓才得以輸入；不足60天大的動物不得進口香港。此外，四種混種犬包含彼特鬥牛梗、日本土佐犬、阿根廷杜告狗、巴西非拉狗不得輸入。

韓國

▶準備期：手續麻煩，約需7-8個月

▶注意事項：超過90天大的貓犬需植入晶片以及注射狂犬病疫苗，輸出前至少30日，需檢驗是否還有狂犬病疫苗抗體(不得超過兩年)。

泰國

▶準備期：約半年

▶注意事項：須向泰國農業部畜產局申請同意文件，並附上英文健康證明書，同時須事先注射狂犬病疫苗，抵達泰國後，必須先隔離30天。

美國(不含夏威夷、關島)

▶準備期：約一個月

▶注意事項：三個月以上的貓犬須施打狂犬病疫苗至少滿30天的證明書，而未滿三個月的貓犬須於輸入後施打疫苗，並隔離30天，此外，貓犬一樣需要植入晶片，申請人須附上獸醫師開立的未受螺旋蠅感染證明書。

✈Step 3. 購買機票並告知攜帶寵物

基本步驟如下：

1.)上網訂購機票並付款完成開票

2.)打電話至航空公司通知登機時會攜帶寵物

3.)核對搭乘者姓名、搭乘日期、班次…等。

4.)告知寵物品種、體型等。（有些航空公司會依照寵物體型不同，有規定的運輸籠尺寸限制。）

目前台灣只有達美航空提供可攜帶寵物進客艙的服務，其他航空公司都僅能托運。另外，每家航空公司的托運規定都不太一樣，建議先上官網好好了解一下，或打電話確認寵物託運的詳細規定，再下訂機票哦！

長榮航空特殊規定

＊暫緩接受禽鳥類寵物之運送。

＊夏季禁運呼吸道狹窄的短鼻/扁臉品種貓狗，如梗犬、鬆獅、波斯貓等。

＊全年禁運具攻擊性的獵犬，如日本土佐犬、美國比特鬥牛犬等。

＊寵物托運需加收行李超重費，不列入免費行李額度。

國泰航空特殊規定

＊全年禁運具短鼻/扁臉品種貓狗如梗犬、鬆獅、波斯貓…等；鬥犬如日本土佐犬、美國比特鬥牛犬；韓國松鼠及臭鼬。

＊請於啟航時間48小時前與當地訂票辦事處確認寵物是否可以登機。

＊寵物托運需另外收費，不列入免費行李額度。

中華航空

＊貓狗托運需要先洽詢華航。

＊寵物托運不能列計於免費託運行李之額度，以實際重量（含籃子及寵物）行李以1.5超重費計算。

復興航空

＊國際線寵物托運以實際重量（含籃子及寵物）計行李超重費。

＊運載之寵物必須清潔乾淨無異味。

＊運輸籠必須能完全綁住籠門，尺寸需能讓寵物站立、轉身及躺臥。

＊籠內不可設置飲水及食物。

＊僅接受貓、狗及一般公開販售之寵物托運；兔子、青蛙、烏龜、鳥禽、鼠類蛇類、具攻擊性或具毒性之寵物皆不受理。

＊部分機型沒有調溫設備，不接受托運動物，訂位前需先洽詢服務人員。

日本航空

＊寵物運送不包含在免費託運行李限額裡，根據航線並以一個籠子為單位收費。

＊日本航空可受理的寵物托運為犬・貓・小鳥・兔子・兔、雪貂、倉鼠、天竺鼠、松鼠、毛絲鼠。

＊每架班機可受理的寵物籠數量，或是根據飛機種類可受理的數量皆不相同。

＊訂位時請告知寵物籠大小（3邊長度），寵物與寵物籠的總重，種類，以及是否超過八週等事項。將於日後回覆是否可以受理拖運。

全日空

＊每航班可載運的寵物數量有限，請先透過電話查詢每航班的可載運數量。

＊每個運輸箱只能運載一隻狗、一隻貓或一隻鳥類。

＊ANA 接納運載狗隻、貓隻、鳥類和其他小型動物例如兔子、倉鼠和白鼬。

達美航空

＊往返美加、維京群島、波多黎各、美國境外、巴西時，可以攜帶貓狗、家禽鳥類同艙旅行，並且只需在報到登機時支付單程費用。

＊每個客艙中允許攜帶寵物的數量是有限的，訂機票前要先去確認數量是否額滿，訂票後必須跟達美航空聯繫登記確認。

＊記得告知寵物品種、身長體重等，航空公司會告知寵物提籃的規定大小。

＊攜帶寵物登機時，寵物籠將計入您的手提行李件數。不須另買機位。

✈Step 4. 行前準備

申請輸入許可證、健康證明書

如上頭Step 2.所說，每個國家的動物輸入規定不太一樣，事前查詢好目的地的規定後，可以前往該國大使館、動植物防疫所或是國家官方網站等等地方下載申請書，並開始著手準備申請所需要的證明囉！

注射疫苗、植入晶片

須於出發前30天前至1年內至各大動物醫院注射「狂犬病不活化疫苗」，若欲前往的國家還有其他預防針、健檢證明要求，別忘了一起施打！

晶片方面，有些國家並無要求寵物一定要植入晶片才能入境，但是回國時想要入境台灣，則必須一定要有晶片才行！所以為了避免遇到出得去回不來這樣的窘境，最好還是在出國前植入晶片喔！

另外，旅遊目的地如果有規定植入晶片的規定，也必須植入符合其規定的晶片才能入境！

辦理輸出犬貓免疫注射證明

若一年內已有注射過疫苗，就得回到原先注射疫苗的動物醫院或相關單位，開立「免疫注射證明」，證明上面必須正確登陸晶片號碼，狂犬疫苗注射日期、疫苗廠牌及其他預防針的注射日期。新注射疫苗的飼主們也別忘了申請注射證明。

寵物運輸箱

要上飛機的寵物運輸箱跟一般帶出去的寵物箱可不一樣，根據IATA國際航空運輸協會的規定，運輸籠的大小必須能夠讓寵物舒適自然的躺下。IATA也提供了一套公式，協助你算出家中寵物適合的運輸籠大小，可以參考這裡。

除了大小要適當之外，運輸籠還必須具有以下條件：

＊籠子必須為堅固材質，可以為塑膠、木頭。

＊不可為滑動式，若有輪子必須可以收起或固定。

＊籠子間隙不可過大，不可讓動物伸出手腳或口鼻。

＊籠子側邊必須有可以提起的握把。

＊籠子上半部必須為實心，側邊必須有透氣孔，下半部必須有防漏設計。

＊籠子側面必須貼上Live Animals及↑上箭頭符號（請勿倒置）貼紙。

最簡單的方式，就是購買標示符合IATA規範的運輸籠！不過有些航空公司會另有運輸籠的尺寸規定，所以建議在訂好機票、打電話告知航空公司會攜帶寵物時，同時告知寵物的身長尺寸，請航空公司建議適合的尺寸！

✈Step 5. 辦理輸出動物檢疫證明書

出發前7日內，攜帶各大獸醫醫院開具的「輸出犬貓免疫注射證明書」、機票、飼主護照，別忘了帶上毛孩本人一起！前往各地動植物防疫檢疫分局或檢疫站申報檢疫。過程約需等待20分鐘，即可領到一張「輸出動物檢疫證明」，出國當天絕對別忘了帶在身上喔！

小提醒：若飼主本人無法親自到場，需要委託代理人辦理的話需要檢附委託書。

輸出動物檢疫證明書。 圖／Flickr 分享 facebook

✈Step 6. 機場檢疫

出發當天，最好提前3小時抵達機場，攜帶所有必需的文件、帶著心愛的毛孩前往機場的「動植物檢疫所」提交手續文件，並且檢測晶片。若都沒問題，就可以帶著寵物去登機櫃台辦理Check-in囉！

建議飼主們前往機場前最好事先打電話預約，因為檢疫室不一定隨時有人留守，萬一發現檢疫人員不在的話，也可以撥打桃園機場提供的檢疫服務電話！

第一航廈：(03)-3982268

第二航廈：(03)-3983371

✈Step 7. 搭乘飛機囉！

登機前建議不要讓毛孩們過量飲食飲水，以免空中氣流不穩定，可能會造成暈機或嘔吐等狀況。也盡量先讓毛孩們先排泄乾淨，降低污染運輸籃的機會，畢竟寵物們可是得待在這個小小空間好幾個小時啊！

若擔心自家的寵物在飛行過程中害怕或不安，可以在運輸籃中放置他們熟悉的玩具或墊布等等，熟悉的氣味可以讓動物安心。貓咪的話也可以使用黑色的布包裹運輸籃，不透光的環境能讓他們心情比較穩定一些！如果毛孩真的非常害怕，不得已的情況下，也有飼主會考慮請醫師處方開一些輕微的鎮定劑。

✈Step 8.到達目的地

到達目的地機場後，通常托運的寵物會被置放在行李轉盤旁邊，有些國家則是會安排地勤人員帶主人去特定位置領寵物。領到自家的寶貝毛孩和行李之後就可以照常去過海關啦！過海關完必須到該機場的檢疫所繳交檢疫證明書、輸入許可證，同時再進行一次例行的檢查，通過了就可以帶著寵物開心旅遊囉！

到達目的地。 圖／Flickr 分享 facebook

小編小提醒：若前往旅遊的國家為狂犬病疫區或有特殊規定（如泰國、新加坡），毛孩們可能會需要一段隔離期，沒辦法馬上回到主人身邊，所以出發前一定要先做好事前瞭解唷！

雖然帶著寵物出國有許多複雜的程序，施打疫苗、購買尺寸適當的運輸籠等等也會讓飼主多出一筆不小的花費，但是這些麻煩事都比不上能和心愛的毛小孩們一起前往國外旅遊度假、製造珍貴回憶快樂啦～想要帶著心愛的貓狗兒子出國玩耍的朋友們別再遲疑，快點著手準備吧！

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