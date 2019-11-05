秋冬輕旅行！ 全台「11月旅遊活動月曆」帶你這樣玩

涼涼的秋意襲來，正式宣告了夏天的結束！而這個秋天，台灣的旅遊活動可不向天氣一樣淒涼，許多精采絕倫的活動正熱熱鬧鬧的展開中，從北到南，各具特色，小編在整理時真的每個都超想去的呢！

趕緊準備好你的行事曆，跟著小編來看看11月有甚麼有趣的活動吧。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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全台十一月旅遊活動月曆。 圖／FunTime 分享 facebook

2019臺中國際花毯節（11/9～12/1）

2019臺中國際花毯節（11/9～12/1）。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

還記得童話故事裡，小王子從B612星球出發，前往各個星球的奇幻旅程嗎？，今年的台中花毯節以『愛與希望』－小王子的星球之旅，為故事的主軸，讓遊客們跟著小王子的腳步，走入權力國王、慾望商人、玫瑰星球等故事中的場景，並隨著花卉與場景的轉換，身歷其境的了解故事中的寓意。今年冬天，就讓小王子帶著我們，從台中出發前往不同的星球，來一場視覺與心靈上的盛宴吧。

日期：2019/11/9～2019/12/1

地點：台中新社區協成里協興街30號

【免費接駁專車】

豐原線：臺鐵豐原站出發。

太原線：太原停車場出發。

東勢線（假日）：東勢河濱公園出發。

櫻木花道線：展區周邊各停車場接駁。

2019新北市歡樂耶誕城（11/15開城）

2019新北市歡樂耶誕城（11/15開城）。 圖／新北市政府觀光旅遊局 分享 facebook

雖然離聖誕節還有一個多月，但許多地方已經慢慢地散發出了微微的聖誕氣息了，而想要再台灣體驗到最熱鬧的聖誕嘉年華，那就你絕對不能不來「2019新北歡樂耶誕城」。在去年被日本票選為聖誕節海外旅行排行榜第一名的新北耶誕城，將再11月中開城拉，今年不僅只有燈光秀，更規劃了童趣嘉年華、異想•藝饗市集以及眾星雲集的超大規模演唱會，就是要讓大家一同來歡慶這充滿歡樂的季節。

日期：2019/11/15開城

童趣嘉年華：2019/11/16～2019/11/17 13:00～19:00

異想•藝饗市集：2019/11/30～2019/12/1 13:00～20:00

耶誕巨星演唱會：2019/12/14~2019/12/15

地點：新北市市民廣場

2019桃園花彩節（11/9開始）

每年期待的桃園花彩節11月就要登場拉，今年的花彩節將跟以往不一樣，展區減少了3個，僅剩大溪、中壢、平鎮三區，但這三區的規模將更加的浩大，絕對讓到訪的遊客們可以徜徉在繽紛的花海中。而楊梅、蘆竹、龍潭這三個展區，雖然不列入今年的花彩節，但他們各自發展了自己的特色品牌花海，像是彩色海芋季、魯冰花季等，也都非常值得一訪。

【花彩節展區資訊】

大溪：2019/11/9（六）~2019/11/17（日） 09:00～17:00

地點： 大溪區月眉社區李騰芳古厝周邊

中壢：2019/11/16（六）～2019/11/24（日）09:00-17:00

地點：中壢區芭里文興路、東芝路周邊

平鎮：2019/11/23（六）~2019/12/1（日）

地點：平鎮區東勢里廟前路、龍祥路周邊

2019台灣好湯-溫泉美食嘉年華（2019/10/24～2020/06/30）

2019台灣好湯-溫泉美食嘉年華（2019/10/24～2020/06/30）。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

當你感受到這漸漸的涼意，也就代表著泡湯的季節即將到來拉！台灣一直以來都是個溫泉勝地，因為地質的關係，有著許多的得天獨厚的溫泉資源。而觀光局結合了台灣兩大特色「溫泉」及「美食」推出了台灣好湯-溫泉美食嘉年華，串聯了全台灣17處的溫泉勝地，舉辦了許多特色溫泉及美食活動，就是要讓我們在冬天能夠有個美好的泡湯體驗。

小編偷偷說：今年光觀局有提供秋冬溫泉補助方案，如果要住宿溫泉飯店的話千萬不要錯過！

日期：2019/10/24～2020/06/30

地點：全台各大溫泉區

2019高雄戲獅甲（11/16～11/17）

2019高雄戲獅甲（11/16～11/17）。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

小時候，每年過年的時候，小編我最期待的除了發紅包外，就是跑到阿嬤家附近的廟口前，看這獅王們飛身跳樁，配上磅礡的鼓聲，那個震撼小編實在刻骨銘心。而這樣富有歷史及文化的傳統技藝，在近年來高雄政府的推動下逐漸發揚國際，高雄戲獅甲便是其中最大型的活動，今年的高雄戲獅甲將在高雄巨蛋體育館盛大展開，屆時將聚集許多國際頂尖舞獅團隊，在水面上築起的高樁擂台上角逐獅王的寶座，民眾們也能夠一同觀賞熱血的競賽，歡慶獅王的降臨。

日期：2019/11/16～2019/11/17

地點：高雄市立游泳池、高雄巨蛋體育館

臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華（11/23～12/07）

臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華（11/23～12/07）。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

秋冬的台灣，吹的是東北風，而東北季風對台灣的衝浪愛好者來說可是一年中最期待的時節了，因為這時東半部的海岸上將捲起一股股洶湧的浪花，能夠滿足衝浪好手挑戰刺激的野心。也因為台灣這樣得天獨厚的季風氣候及地理位置讓台東成為了「亞洲國際衝浪組織」評定為亞洲最新的國際衝浪比賽場地，是近年來國際衝浪好手們爭相前往朝聖的地方，而台東縣政府也為了推廣衝浪活動，舉辦了臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華，不僅讓國內外衝浪好手一同切磋，也提供了公益衝浪教學、水上衝浪表演、風箏衝浪等周邊活動，要讓大家一起參與。

日期：2019/11/23～2019/12/07

地點：臺東縣東河鄉金樽遊憩區

2019太魯閣峽谷馬拉松活動（11/02）

2019太魯閣峽谷馬拉松活動（11/02）。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

太魯閣的美景總是讓人流連忘返，小編依稀記得九曲洞那，中橫公路旁那高聳屹立的山谷，最難忘的就是那時不時呼嘯而過的大卡車了，沒錯，因為中橫公路是最主要的交通幹道，每當車輛經過時總是提心吊膽，很難好好的欣賞沿途的景致。而如果想要享受沒有車輛經過的太魯閣，太魯閣峽谷馬拉松絕對是最棒的機會，太魯閣峽谷馬拉松，每一年都會在太魯閣舉辦，活動是主辦方會杜絕車輛的干擾，讓民眾可以在寧靜的道路上，以最放鬆悠活的方式，一邊運動一邊欣賞這大自然的鬼斧神工，親身體驗太魯閣的浩瀚之美。

日期：2019/11/02

地點：太魯閣國家公園

台江黑琵季（2019/10/19～2020/03/31）

台江黑琵季（2019/10/19～2020/03/31）。 圖／交通部觀光局 分享 facebook

每年的秋冬，就會有一群從朝鮮半島來的黑臉朋友，飛過萬水千山來台灣做客，他們就是我們國小課本一定讀過但不一定見過的—黑面琵鷺。黑面琵鷺從每年的九月開始，就會陸陸續續的飛往南方過冬，而台灣正是他們旅途的終點，在台江國家公園內有著專門為黑面琵鷺設置的保護區，每年會有超過半數的黑面琵鷺在這過冬，如果想要一睹這難得一見的候鳥遷徙景觀，就不要錯過台江黑琵季。

日期：2019/10/19～2020/03/31

地點：臺南市安南區四草大道118號

這個11月的活動真的是太豐富了，從休閒泡湯到極限運動等各式各樣的活動都有，而且從10月開始，觀光局也推出了秋冬旅遊補助，這不正是最適合國內旅遊的季節了嗎，趕緊給自己規畫一個假期，選定一個活動，來場秋冬輕旅行吧。

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