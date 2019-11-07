見招拆招！ 旅行常見「五大騙術」破解秘笈必收下
暑假旅遊旺季即將來臨，不論你是跟團還是背包客，只要到熱門的旅遊城市就有可能碰到……「騙子」！自古以來的騙術無奇不有，雖然不是招招凶狠，但也會因此掃了你的旅遊興致，為避免成為待宰羔羊一定要先來看這篇。
教你見招拆招破解騙子手法！
騙術一：假警察
常見國家：東歐各國
實例1：假警察要求查護照，結果護照被挾持勒索錢財。或是要求檢查錢包裡是否有假鈔，不是錢全被換成假鈔，就是全部以假鈔名義沒收。
實例2：有人上前問路或攀談，沒多久後警察出現，懷疑你們從事不法交易，要求查護照。
破解方法：無論如何都不要交出護照正本和露出錢財！
1.事前記下緊急電話號碼(當地警局、飯店、駐外館處)，若真的遇到則當場打電話詢問。
2.要求對方出示警徽或相關證件。
3.準備護照影本，且說明貴重物品都在飯店保險櫃中未帶出。
4.假裝聽不懂對方在說什麼，快閃或找當地店家幫忙翻譯。
騙術二：免費紀念品
常見國家：西班牙、義大利、法國
實例：在著名景點外有人在附近盤桓，找尋觀光客並上前推銷他們手中的紀念品，可能是一開始說免費或幫你祈福，結果你收下後就要收錢；或是硬塞到你手中、硬套到你手上，然後開口要錢。
破解方法：天下沒有白拿的紀念品！
1.看到向你靠近的小販立馬走開。
2.搖頭且堅決說NO！
3.不小心拿到→放到地上後快閃。
4.找警察幫忙。
騙術三：假導遊、假路人
常見國家：泰國、埃及、印度
實例1：當你拿地圖找路或和旅伴討論下一站要去哪時，假路人就這麼剛好的出現了！他會好心和你說你要去的景點現在不開放給外國人，建議你們去他推薦的地方參觀晚點再回來。
實例2：在熱門景點附近專門詢問觀光客是否要私人導遊，或一開始說Free Tour結果行程結束後向你要錢。
破解方法：千萬要提防靠近你的「好心」人！
1.婉拒他的好意。
2.親自到景點去查證是否真的不開放。
3.提防主動接近你的人，懷疑他們話的可信性。
4.切記沒有什麼是免費的！(連歐洲上廁所都要收錢了)
騙術四：人海戰術
常見國家：義大利、法國、東南亞等等）
實例：通常是三到五人一組一起行動，一個先吸引你的注意力(像是聊天、問路、跌倒、錢掉到地上等)，而好心的你會因此沒注意到自己的財物，這是其他的同黨就會把「第三隻手」伸向你了。當他們離開時，你的錢財也飛了。
破解方法：對陌生人保持警覺心，錢絕對不露白！
1.說明你不是當地人，請他們去找其他人或警察。
2.包包放胸前，或改用內藏式腰包。
3.口袋不要放貴重物品。
4.不要把錢都放在同一個包裡，分散風險。
騙術五：混淆大小鈔
常見國家：韓國、柬埔寨、寮國、越南
實例1：用大額鈔票買小額物品時，應該找回五十萬卻只拿回五萬。
實例2：換鈔時應拿到五千萬卻只拿到五百萬。
破解方法：任何和「錢」有關的，一定要細心！
1.用鈔票的顏色記面額大小。
2.當場在商家面前點清楚再走。
以上是最常見的旅遊騙術整理，如果你還有其他破解妙招或實際經驗，歡迎你到FunTime粉絲團和大家分享哦！希望大家都不要碰到騙子，若真遇到也能機靈應對，化險為夷！
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