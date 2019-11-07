見招拆招！ 旅行常見「五大騙術」破解秘笈必收下

暑假旅遊旺季即將來臨，不論你是跟團還是背包客，只要到熱門的旅遊城市就有可能碰到……「騙子」！自古以來的騙術無奇不有，雖然不是招招凶狠，但也會因此掃了你的旅遊興致，為避免成為待宰羔羊一定要先來看這篇。

教你見招拆招破解騙子手法！

騙術一：假警察

騙術一：假警察。 圖／Pixabay 分享 facebook

常見國家：東歐各國

實例1：假警察要求查護照，結果護照被挾持勒索錢財。或是要求檢查錢包裡是否有假鈔，不是錢全被換成假鈔，就是全部以假鈔名義沒收。

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實例2：有人上前問路或攀談，沒多久後警察出現，懷疑你們從事不法交易，要求查護照。

破解方法：無論如何都不要交出護照正本和露出錢財！

1.事前記下緊急電話號碼(當地警局、飯店、駐外館處)，若真的遇到則當場打電話詢問。

2.要求對方出示警徽或相關證件。

3.準備護照影本，且說明貴重物品都在飯店保險櫃中未帶出。

4.假裝聽不懂對方在說什麼，快閃或找當地店家幫忙翻譯。

騙術二：免費紀念品

騙術二：免費紀念品。 圖／Pixabay 分享 facebook

常見國家：西班牙、義大利、法國

實例：在著名景點外有人在附近盤桓，找尋觀光客並上前推銷他們手中的紀念品，可能是一開始說免費或幫你祈福，結果你收下後就要收錢；或是硬塞到你手中、硬套到你手上，然後開口要錢。

破解方法：天下沒有白拿的紀念品！

1.看到向你靠近的小販立馬走開。

2.搖頭且堅決說NO！

3.不小心拿到→放到地上後快閃。

4.找警察幫忙。

騙術三：假導遊、假路人

騙術三：假導遊、假路人。 圖／Pixabay 分享 facebook

常見國家：泰國、埃及、印度

實例1：當你拿地圖找路或和旅伴討論下一站要去哪時，假路人就這麼剛好的出現了！他會好心和你說你要去的景點現在不開放給外國人，建議你們去他推薦的地方參觀晚點再回來。

實例2：在熱門景點附近專門詢問觀光客是否要私人導遊，或一開始說Free Tour結果行程結束後向你要錢。

破解方法：千萬要提防靠近你的「好心」人！

1.婉拒他的好意。

2.親自到景點去查證是否真的不開放。

3.提防主動接近你的人，懷疑他們話的可信性。

4.切記沒有什麼是免費的！(連歐洲上廁所都要收錢了)

騙術四：人海戰術

騙術四：人海戰術。 圖／Pexels 分享 facebook

常見國家：義大利、法國、東南亞等等）

實例：通常是三到五人一組一起行動，一個先吸引你的注意力(像是聊天、問路、跌倒、錢掉到地上等)，而好心的你會因此沒注意到自己的財物，這是其他的同黨就會把「第三隻手」伸向你了。當他們離開時，你的錢財也飛了。

破解方法：對陌生人保持警覺心，錢絕對不露白！

1.說明你不是當地人，請他們去找其他人或警察。

2.包包放胸前，或改用內藏式腰包。

3.口袋不要放貴重物品。

4.不要把錢都放在同一個包裡，分散風險。

騙術五：混淆大小鈔

騙術五：混淆大小鈔。 圖／ Pixabay 分享 facebook

常見國家：韓國、柬埔寨、寮國、越南

實例1：用大額鈔票買小額物品時，應該找回五十萬卻只拿回五萬。

實例2：換鈔時應拿到五千萬卻只拿到五百萬。

破解方法：任何和「錢」有關的，一定要細心！

1.用鈔票的顏色記面額大小。

2.當場在商家面前點清楚再走。

以上是最常見的旅遊騙術整理，如果你還有其他破解妙招或實際經驗，歡迎你到FunTime粉絲團和大家分享哦！希望大家都不要碰到騙子，若真遇到也能機靈應對，化險為夷！

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