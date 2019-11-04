5公頃紫色花毯！2019「桃園仙草花節」11/23登場，彷彿置身絕美南法

2019-11-04 14:06 聯合新聞網 陳信儒



圖／楊梅休閒農業區-2019桃園仙草花節臉書粉專 分享 facebook 還記得去年桃園花彩節楊梅展區的紫爆仙草花嗎？今年以「桃園仙草花節」登場，即將在11月23日至12月8日將與大家正式見面，5公頃紫色仙草花海加四大童話藝術裝置，彷彿置身在絕美南法的錯覺，堪稱是今年年底最好拍的網美景點。 圖／楊梅休閒農業區-2019桃園仙草花節臉書粉專 分享 facebook

「桃園仙草花節」將於11月23日登場，除了大片紫色仙草花海，主辦單位還規劃四大童話藝術裝置、仙境音樂會以及仙境樂園等超夢幻活動，將桃園仙草花節的美好，用最療癒的視覺饗宴帶給前來的每一位遊客。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，現場還有設計相關仙草料理菜單、瘋狂下午茶以及仙草千人宴等活動，拍完美照、吃飽喝足還有在地農事體驗、手做DIY體驗與創意市集讓遊客玩得過癮。

2019桃園仙草花節

時間：2019年11月23日至12月8日