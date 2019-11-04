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5公頃紫色花毯！2019「桃園仙草花節」11/23登場，彷彿置身絕美南法

2019-11-04 14:06聯合新聞網 陳信儒

圖／楊梅休閒農業區-2019桃園仙草花節臉書粉專
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還記得去年桃園花彩節楊梅展區的紫爆仙草花嗎？今年以「桃園仙草花節」登場，即將在11月23日至12月8日將與大家正式見面，5公頃紫色仙草花海加四大童話藝術裝置，彷彿置身在絕美南法的錯覺，堪稱是今年年底最好拍的網美景點。
圖／楊梅休閒農業區-2019桃園仙草花節臉書粉專
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「桃園仙草花節」將於11月23日登場，除了大片紫色仙草花海，主辦單位還規劃四大童話藝術裝置、仙境音樂會以及仙境樂園等超夢幻活動，將桃園仙草花節的美好，用最療癒的視覺饗宴帶給前來的每一位遊客。

此外，現場還有設計相關仙草料理菜單、瘋狂下午茶以及仙草千人宴等活動，拍完美照、吃飽喝足還有在地農事體驗、手做DIY體驗與創意市集讓遊客玩得過癮。

2019桃園仙草花節

 時間：2019年11月23日至12月8日 

地址：桃園市楊梅區楊湖路三段239號

圖／楊梅休閒農業區-2019桃園仙草花節臉書粉專
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花海市集下午茶美景網美

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