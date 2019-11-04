身分證有9看過來！花蓮福容大飯店一折起入住，泡泳池看海超舒壓

2019-11-04 12:51 聯合新聞網 陳信儒



圖／花蓮福容大飯店 分享 facebook 福容大飯店花蓮館為了歡慶9週年慶，推出超狂優惠，只要身分證字號加國曆生日有一個9，就能以4折價格入住、最低四個9還享有1折超划算價格享受超豪華市景客房，活動期間從11月15日起至12月14日為止，這段期間計畫到花蓮遊玩的遊客快來對對碰。 圖／花蓮福容大飯店 分享 facebook

福容大飯店花蓮館從11月15日起推出「9是愛享受 福容花蓮生日慶」系列活動，讓您憑享福卡會員身分入住，只要身分證字號加上國曆生日有一個9，就能享有房型定價4折優惠，兩個9三折，三個9二折，四個9直接用超划算的一折價入住。

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除了住宿優惠，福容大飯店花蓮館同步推出「9想吃」活動，掏出享福卡會員於福園中餐廳消費滿三千現折300元，消費滿五千折600元的活動，享受福容花蓮店主廚蔡坤城的精湛手藝，蓮貞豚扁食、炸彈蔥油餅、爐烤梅子雞等經典星級小吃！

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