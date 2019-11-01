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都翻紅了！2019全台「6大賞楓景點」懶人包　金黃＋艷紅景象媲美電影場景

2019-11-01 15:56聯合新聞網 陳信儒

圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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時序進入深秋，大自然漸漸翻紅，上千棵楓樹火焰紅美景令人陶醉，udn走跳世界整理全台6大絕佳賞楓景點，還有充滿詩意的大湖美景，讓人一踏進山裡就能感受到大自然絕佳的天然自療法。

杉林溪森林生態渡假園區

圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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南投「杉林溪森林生態渡假園區」占地廣達300公頃，屬於溫帶季風的天氣，夏季平均氣溫為20℃。終年可見雲霧繚繞，杉林溪無疑是避暑度假的理想場所，時序進入深秋，更是賞楓的絕佳首選地。園區內3000多棵楓樹10月底逐漸翻紅，大片火焰紅美景令人陶醉，宛如踏入北歐的夢幻秘境，請把握10月下旬至11月的最佳觀賞期。

阿里山國家風景區

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人...
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人領路，帶旅客前往阿里山植物園，看楓葉堆疊成的紅色地毯。圖／阿里山林鐵及文資處提供
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林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人...
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人領路，前往小笠原觀景平台等賞楓景點。圖／阿里山林鐵及文資處提供
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阿里山國家風景區進入最佳賞楓期，阿里山國家森林遊樂區的青楓、紅榨槭等變色葉植物，已開始慢慢轉黃變紅，換上黃、綠、橘、紅繽紛美麗的新裝，位於對高岳步道、祝山車站、小笠原山、慈雲寺、阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園等景點，都是遊客不可錯過的絕佳賞楓點。

好消息是，自今年11月1日起至12月31日，只要遊客姓名中有「阿、里、山」任一字者，即可憑身分證明文件，以優惠門票10元入園，還有機會抽中櫻花紙膠帶喲！

武陵農場

▲武陵農場。（圖／武陵農場FB粉絲專頁）
▲武陵農場。（圖／武陵農場FB粉絲專頁）
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武陵農場是台灣非常有名的高山景點，海拔為1750公尺至2200公尺，和南投清境農場、台中福壽山農場合稱為台灣三大高山農場。武陵農場春天時繁花盛開，夏季時是溫度舒適的避暑景點，秋冬時更有楓葉、銀杏、落羽松等紅葉景致，預計12月是最美觀賞期，一口氣把楓葉、銀杏的美景盡收眼底。

奧萬大國家森林遊樂區

▲秋日出遊必拍景點-奧萬大紅葉秘境。（圖／FB奧萬大情報站、綠生活提供）
▲秋日出遊必拍景點-奧萬大紅葉秘境。（圖／FB奧萬大情報站、綠生活提供）
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南投奧萬大堪稱是全台最響亮的賞楓聖地，擁有全台最大的天然楓香純林，長達4公里的楓林大道夾道迎接，感覺就像走進了電影場景般浪漫！

福壽山農場

▲武陵農場周邊-福壽山農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲武陵農場周邊-福壽山農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，海拔高度2100公尺~2614公尺，氣候四季分明，夏季有波斯菊，秋天有楓紅，從10月中旬開始就慢慢進入楓紅世界，冬天則有機會在海拔高2580公尺的天池看到降雪，走在森林之間森呼吸時，也別忘了把握機會欣賞福壽山的日出和夕照！

石門水庫

薑母島是石門水庫景點之一，市府去年新打造環湖步道，可賞美麗湖邊景色。 記者張裕珍...
薑母島是石門水庫景點之一，市府去年新打造環湖步道，可賞美麗湖邊景色。 記者張裕珍／攝影
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賞楓不一定要登高山，搭公車前往石門水庫也能感受秋季限定美景的美好，秋冬季時節，放眼望去，上千棵楓葉數一片金黃，還有「楓林步道」能夠漫遊飽覽火焰紅的山景，搭配壯麗的水庫風光真的像是走進電影場景一般夢幻。

賞楓阿里山美景武陵農場步道
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