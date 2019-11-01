大蘇愛台灣！ 韓國男神蘇志燮再訪2019台北國際旅展 推廣韓國文化

2019-11-01 13:46 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



韓國男神要來了！韓國觀光公社於台北舉辦「2019韓國文化觀光大展」，本次特別於11/8-11/11「ITF台北國際旅展」，打造最大的國家形象館，一連四天於南港展覽館與民眾見面。11/8首日更邀請了男神蘇志燮到場與台灣朋友們來場【與蘇志燮邂逅在屬於你的韓國】活動，幸運的台灣朋友們有機會上台與蘇志燮合拍拍立得照片留念！

韓星蘇志燮曾於2016來台，2019ITF台北國際旅展將再次現身。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

韓國觀光公社為向台灣朋友深度推廣韓國文化與觀光，在今年的韓國文化觀光大展，將有2組知名韓流藝人、2組表演團體帶來絕無冷場的精采演出，館內66格攤位分成舞台區、韓流購物區、韓流韓食區、地方政府宣傳區、遊輪區、銷售區共六大區域，一共約25個銷售攤位、21個宣傳攤位（包含近80個參展單位以及其大約160位韓方人員）前來參展。

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韓國文化觀光大展除了11/8(五) 邀請到韓流男神蘇志燮到場之外，11/9(六) 還邀請到韓劇《德魯納酒店》裡的知名吃貨金峻鉉以及他在《好吃的傢伙們》的拍擋金珉京來到現場，希望大家【與《好吃的傢伙們》邂逅韓國美食】；11/9(六)-11/11(一)更有由五味料理研究所帶來的韓國主廚秀，要教大家如何做出最近流行的韓式裱花甜點，在旅展四天大家也可以直接到韓食館實作體驗。

想要參與【與蘇志燮邂逅在屬於你的韓國】此場見面會的朋友，可以鎖定“Free@korea韓國自由行”粉絲專頁的留言活動，回答「蘇志燮曾於哪一年度受韓國觀光公社邀請來台灣參加旅展」就有機會抽獎上台，活動於11/4截止，想要參與的朋友動作要加快囉！ 韓星蘇志燮曾於2016來台，2019ITF台北國際旅展將再次現身。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

韓星蘇志燮曾於2016來台，2019ITF台北國際旅展將再次現身。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

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