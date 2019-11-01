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2019台北國際旅展11/8開跑！超狂1元、1.1折商品必搶，阿里山賓館最低59折

2019-11-01 13:29聯合新聞網 陳信儒

2019台北國際旅展將於11/8展開。記者陳睿中／攝影
2019台北國際旅展將於11/8展開。記者陳睿中／攝影
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亞太地區人氣最高、全台規模最大的「2019 ITF台北國際旅展」即將在11月8日至11月11日於南港展覽館登場！台灣觀光協會今(10/23)宣告將推出「1111旅遊狂歡嘉年華」活動，除了新增的政府部會展館，也特別邀請超人氣的喔熊組長一同宣傳本次旅展的精采內容，更祭出展場限定1111元滿額福袋禮、舞台闖關搶大獎活動，也在茶敘現場進行了遊戲活動的迷你版，眾多參展單位也將於11月9日至11日每日11時11分推出限時限量1元或1.1折商品，邀民眾一起來旅展歡慶ITF旅遊盛會！
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人...
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人領路，帶旅客前往阿里山植物園，看楓葉堆疊成的紅色地毯。圖／阿里山林鐵及文資處提供
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隨著時序進入深秋，阿里山的楓葉翻紅了！林務局嘉義林區管理處配合擴大秋冬國民旅遊計畫，特別辦理阿里山森林遊樂園區入園優惠活動，自今年11月1日起至12月31日，只要遊客姓名中有「阿、里、山」任一字者，即可憑身分證明文件，以優惠門票10元入園，還有機會抽中櫻花紙膠帶。

林管處表示，入園遊客到阿里山旅客服務中心打卡，領取抽獎券填寫姓名後，有機會抽中年...
林管處表示，入園遊客到阿里山旅客服務中心打卡，領取抽獎券填寫姓名後，有機會抽中年度詢問度最高的文創商品，櫻花紙膠帶一只。圖／林管處提供
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林管處表示，園區即將進入最佳賞楓期，阿里山國家森林遊樂區的青楓、紅榨槭等變色葉植物，已開始慢慢轉黃變紅，換上黃、綠、橘、紅繽紛美麗的新裝，位於對高岳步道、祝山車站、小笠原山、慈雲寺、阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園等景點，都是遊客不可錯過的絕佳賞楓點。

圖／阿里山賓館提供
圖／阿里山賓館提供
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計畫朝聖阿里山楓葉的遊客，也可以考慮規劃入住全台最高星級酒店的阿里山賓館，今年推出貴賓雙人房一泊二食，原價9,000元，ITF限定價只要5,999元。想要漫遊阿里山的旅客，賓館也推出從未有過的三天兩夜超殺特惠價，兩人最低只要10,499元（含晚餐），最高現省14,600元。此外旅展現場祭出全館住宿券買八送一、餐券買五送一等限量超值優惠。

圖／阿里山賓館提供
圖／阿里山賓館提供
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圖／阿里山賓館提供
圖／阿里山賓館提供
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阿里山ITF台北國際旅展賞楓步道觀光
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