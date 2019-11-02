台中港三井OUTLET接駁專車 逛完街直達高美看夕陽

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三井台中港OUTLET將於11月起推出高美濕地與台中港旅客服務中心間往返的免費接駁車，不分平假日，每天共往返5班次，每趟車程僅需約30分鐘，初期將先試行至2020年3月1日，讓消費者逛完街能接著去看夕陽，也可選擇再前往梧棲觀光漁港吃海產，往返購物、消費、觀光、休憩更加便捷。

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三井台中港OUTLET將於11月起推出高美濕地與台中港旅客服務中心間往返的免費接駁車，不分平假日，每天共往返5班次，每趟車程僅需約30分鐘，初期將先試行至2020年3月1日，讓消費者逛完街能接著去看夕陽，也可選擇再前往梧棲觀光漁港吃海產，往返購物、消費、觀光、休憩更加便捷。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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高美濕地擁有豐富的天然資源，是國內少數幾處雁鴨集體繁殖區之一，之前曾被國際網站譽為一生必遊一次的景點。因夕陽落日和濕地生態結合的自然景致，隨著季節和天氣變化出不同的景象，吸引許多人潮。

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雖說三井台中港OUTLET與高美溼地均是台中海線的景點，但因為目前公共交通尚未串連，導致不開車前往，在移動上仍有不便，除了這次的接駁專車，還可利用台中市政府規劃的「假日接駁公車688路」，搭配已經既有的公車路線，完整串連港區主要觀光景點及轉乘點。

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發車時刻表：

台中港旅客服務中心 12:30／13:50／15:10／16:30／17:50

高美濕地旅客服務中心 13:10／14:30／15:50／17:10／18:30





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