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台中港三井OUTLET接駁專車　逛完街直達高美看夕陽

2019-11-02 16:02ShareLife分享生活

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三井台中港OUTLET將於11月起推出高美濕地與台中港旅客服務中心間往返的免費接駁車，不分平假日，每天共往返5班次，每趟車程僅需約30分鐘，初期將先試行至2020年3月1日，讓消費者逛完街能接著去看夕陽，也可選擇再前往梧棲觀光漁港吃海產，往返購物、消費、觀光、休憩更加便捷。

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三井台中港OUTLET將於11月起推出高美濕地與台中港旅客服務中心間往返的免費接駁車，不分平假日，每天共往返5班次，每趟車程僅需約30分鐘，初期將先試行至2020年3月1日，讓消費者逛完街能接著去看夕陽，也可選擇再前往梧棲觀光漁港吃海產，往返購物、消費、觀光、休憩更加便捷。

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高美濕地擁有豐富的天然資源，是國內少數幾處雁鴨集體繁殖區之一，之前曾被國際網站譽為一生必遊一次的景點。因夕陽落日和濕地生態結合的自然景致，隨著季節和天氣變化出不同的景象，吸引許多人潮。

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雖說三井台中港OUTLET與高美溼地均是台中海線的景點，但因為目前公共交通尚未串連，導致不開車前往，在移動上仍有不便，除了這次的接駁專車，還可利用台中市政府規劃的「假日接駁公車688路」，搭配已經既有的公車路線，完整串連港區主要觀光景點及轉乘點。

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發車時刻表：

台中港旅客服務中心 12:30／13:50／15:10／16:30／17:50

高美濕地旅客服務中心 13:10／14:30／15:50／17:10／18:30


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