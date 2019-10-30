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杉林溪楓葉紅翻了！白天賞楓、晚上賞螢　500棵「金黃水杉林」11月接力轉黃

2019-10-30 13:19聯合新聞網 陳信儒

圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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搶先賞楓去！南投「杉林溪森林生態渡假園區」3000多棵楓樹逐漸翻紅，大片火焰紅美景令人陶醉。臉書粉專「愛上杉林溪」同步預告，台灣極為罕見的水杉林也將於11月開始接力轉黃，上百棵金黃水杉林豎立在湖畔邊，宛如踏入北歐的夢幻秘境
圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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杉林溪森林生態渡假園區位於海拔約1600公尺，屬於溫帶季風的天氣，夏季平均氣溫為20℃。終年可見雲霧繚繞，杉林溪無疑是避暑度假的理想場所，時序進入深秋，更是賞楓的絕佳首選地。臉書粉絲專頁「愛上杉林溪」分享杉林溪最新楓況，一大片深秋火焰紅的美景燦爛登場，成為秋天最獨特的楓景，請把握10月下旬至11月的最佳觀賞期。

圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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除此之外，園區內還能瞧見罕見的水杉林，進入11月接棒轉黃，超過500棵的金黃水杉林彷彿踏入北歐國度的秘境，湖面上金黃色的倒映點綴，成為深秋最值得踩點的療癒系美景，漫步在園區內感受大自然造物神奇！

圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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除了賞楓之外，園區11月起還有規劃螢火蟲導覽解說行程，遊客白天時賞楓、晚上還能賞螢，計畫朝聖的旅客還能配合秋冬補助，安排一趟小資賞楓小旅行正是時候。

杉林溪森林生態渡假園區

地址： 557南投縣竹山鎮溪山路6號

圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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圖／臉書粉專「愛上杉林溪」
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賞楓美景秘境螢火蟲竹山
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