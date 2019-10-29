彰化爆紅景點「台版波波草」要關了！地主：損失慘重，溫馨勸說也無法控制

2019-10-29 17:34 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



今早有網友在臉書分享一則消息，近日爆紅的彰化療癒系景點「台版波波草」即將裝上柵欄了！不少網友紛紛表示，遊客公德心堪憂，並扼腕還未朝聖景點，以後來訪的朋友只能站在遠處默默欣賞了。

網友除了分享消息以外，並透露了與地主的對話，因為田尾波波草突然爆紅，帶來滿滿的人潮，以及滿地的垃圾，植物以及生態的損失皆要自行吸收。老闆並坦言：溫馨勸說還是無法控制破壞的情況，4千多顆辛苦種了四年，這一個多月來損失慘重幾萬，毀損的部份又要重新照顧半年以上，因此才萌生了裝柵欄念頭。

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這群療癒的綠色波波草其實是「細葉七里香」，經地主細心照顧後，看起來濃密又有光澤，綠油油的療癒畫面，近期也吸引一票IG網友踩點打卡。網友們無奈表示：大家只想著拍美美的照片，卻忘了這是農民維生的植物，紛紛鼓勵地主：辛苦了。而也有網友希望能再開放：圍起來收錢也沒關係。

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