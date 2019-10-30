不給糖就搗蛋！ 全台「萬聖節活動」統整一覽表

Alice@ReadyGo

首圖：六福村官網

萬聖節不再只是小孩的變裝點心趴，這幾年來越來越多人喜歡在萬聖節時，在大街上Cosplay和路人開 trick or treat 的玩笑，也有人喜歡和朋友揪團到夜店體驗一下外國萬聖趴的氛圍，當然最適合親子同遊的變裝趴依然是最夯的話題，今天就讓ReadyGo 帶大家一同瞧瞧今年萬聖節有甚麼不一樣的趣味，找尋最適合你的萬聖趴！

＃親子同遊系列

【兒童新樂園】

兒童新樂園在今年10月26日(六)推出萬聖變裝點心趴！去年有參加到的小寶貝們裝扮都非常精彩，許多別出心裁的裝扮，有格格、瑪莉兄弟、蜘蛛人、史瑞克還有星巴克造型！感覺得出來父母都和孩子們一起用心準備呢！今年10/26萬聖變裝點心趴，你們準備好了嗎？

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！

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【台北市立動物園】2019 ZOOLLOWEEN怪奇嘉年華

動物園的萬聖節系列活動，轉眼已經邁進第11年，今年動物園推出「怪奇動物園-ZOO死誰手？」戶外特展，共有10個保育主題，包括穿山甲來搗蛋、你是害怕還是跟牠們不熟、返家-你是忘記了還是不願慢下來等主題，透過展示設計，讓民眾體認野生動物正面臨的生存危機，探討物種瀕危、環境污染、森林大火、棲地破碎化等議題，搭配萬聖節氣氛，讓大小朋友更能感受野生動物面臨的生存危機及大自然反撲帶來的傷害！

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【天母搞甚麼鬼】

具有異國風情的天母每年都會舉辦萬聖節活動，今年「天母搞什魔鬼」這次跟全聯福利中心合作，破天荒在天母運動公園施放熱氣球供民眾搭乘，並舉辦深受小朋友喜愛的日本「超人力霸王R/B」見面會，打造專屬搞鬼大道，現場還有250家攤販，四方妖魔鬼怪齊聚忠誠路大鬧天母城，一同享用魔鬼套餐忘情水、一年一次相聚闔家歡樂話家常。

圖/天母商圈發展協會官網 分享 facebook

＃大人小孩都愛玩

【六福村主題樂園】

萬聖節熱度攀升！六福村連續三年打造萬聖慶典，一年比一年更精彩，今年更是從八月底農曆鬼門關的那一天起開始醞釀，徵鬼、鬼工作、鬼妝教學、邀請民眾扮鬼一起玩，走在遊樂園內，到處都是著妝的鬼怪，熱門的小丑、安娜貝兒、貞子….全都上場，一旁萬聖變妝間還有排隊等著化妝的人潮，看到大家玩得這麼起勁，還不一起加入萬聖節的行列嗎？

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【義大世界】

義大世界在今年萬聖節推出AR體驗活動，帶你航向未知的國度，登上AR鬼船，開啟第三隻眼，找到寶藏是你唯一的活路。另外，現在除了官網訂票三人同行打66折以外還加贈AR鬼船VIP的快速通關券唷！義大世界是不是很夠誠意呢？

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我是夜貓族

【 AI NIGHTCLUB HALLOWEEN HORROR WEEK萬聖週 】

提到萬聖節絕對不能錯過的就是夜店的萬聖趴啦！AI Night Club在今年10/25 (Fri) – 10/31 (Thu) 推出一整週的萬聖派對 ，等大家來挑戰你的驚嚇指數！在10/25、26兩天著全身萬聖變裝於12：30之前可享免費入場，12：30以後享半假入場優惠唷！喜歡夜店變裝趴的你，千萬別錯過了！

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【WAVE CLUB TAIPEI】

WAVE的派對向來都是一次比一次精彩！在這各方鬼怪齊聚慶祝的特別日子，怎能缺少 WAVE 2.0 帶你體驗極致聲光舞台與詭譎的午夜派對！10/25即將見證台北最狂全新概念暢飲店，在 10.31(四)-11.2 (六)來WAVE尋找不一樣的刺激快感，HALLOWEEN PARTY 在 WAVE 等你！

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萬聖節流傳到現在已經消失宗教迷信色彩，反而是一個親子共遊的節日，更是年輕人舉辦化裝舞會的好機會，每個人可以充分發揮想像力與創造力，製作出最新最炫的鬼造型，快點邀請你的親朋好友們一起加入萬聖節不給糖就搗蛋的行列吧！

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