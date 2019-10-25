礁溪終於有夜市了！ 近200攤「溫泉夜市」進駐後火車站 12月中旬開幕、每週日登場

2019-10-25 00:47 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



礁溪終於要有夜市了！ 宜蘭礁溪一直是許多北部人秋冬泡溫泉、旅行放鬆首選之地，礁溪鄉公所為提升全方位旅遊環境，特別將近年在宜蘭冬山鄉爆紅的「清溝夜市」成功經驗移植到礁溪來，預計於礁溪後火車站推出全新夜市，並命名為「溫泉夜市」，未來泡完溫泉想要逛個夜市、品嘗宜蘭小吃將不需要再駕車到另一個鄉鎮囉！

溫泉夜市將複製清溝夜市，吃喝玩樂皆兼具。圖／取自宜蘭勁好玩官網 分享 facebook

「溫泉夜市」規劃在今年12月中旬開幕，預計在每周日晚間登場，地點訂定為礁溪火車站後方的產業道路，粗估邀請200攤小吃、娛樂攤位進駐，打算完整複製近來宜蘭最夯觀光夜市「清溝夜市」的規模，不僅有各式在地特色小吃，還有射氣球、彈珠台、套圈圈等各種玩樂攤位。

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礁溪鄉長表示，這項規劃除了讓旅客不用再遠跑宜蘭市、羅東或頭城，在礁溪就有夜市可以逛。另一方面，國五每到週日容易塞車，可望在北上尖峰時間讓旅客先到礁溪逛街，對車流紓解也將有幫助。

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