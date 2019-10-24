天母萬聖節「搞什魔鬼」10／26登場！ 250家討糖店、4000個免費南瓜桶、福利熊熱氣球升空
2019-10-24 13:23聯合新聞網 旅遊美食綜合報導
逗趣搞怪的萬聖節要來了，號稱台灣最多人參與的萬聖節活動「天母搞什魔鬼11」，於10/26在台北天母商圈舉行，當天下午1點在新光三越天母店、大葉高島屋預計免費發放4,000個限量版「南瓜桶」，小朋友可至250間高掛南瓜燈籠的店家免費要糖搗蛋，今年與全聯福利中心加深合作，活動現場將施放福利熊造型熱氣球升空，讓民眾們不用跑台東也能欣賞。
每年湧入15萬人參加的「天母商圈」萬聖節活動，去年更超過20萬人次擠爆天母商圈，今年加碼與全聯合作，26日當天下午4點於天母運動公園大草皮區施放「福利熊造型熱氣球」，更舉辦深受小朋友喜愛的日本「超人力霸王R/B」見面會，還有周邊百貨、士林地方法院、紗帽山溫泉共同參與，打造歡樂中帶點驚悚氣氛的嘉年華會。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
此外，天母運動公園除了充滿特色店家的貝丹秘密市集，還有九宮格遊戲、熱血音樂會、台灣虎航網紅-虎將見面會等活動，大葉高島屋有碰碰狐&鯊魚寶寶見面會，各方妖魔鬼怪大鬧天母。其中，最特別的是當天還有「萬聖野餐趴」，民眾可現場做海苔飯糰，讓親子一起體驗濃厚萬聖野餐樂趣，更集合天母商圈250家特約店家，提供上萬顆糖果讓小小孩可愛變裝一同入侵天母的大街小巷，大人小孩同樂想不嗨也難！
天母搞什魔鬼11 福利熊樂園 萬聖節嘉年華會
園遊會時間:108年10月26日星期六13:00
活動地點:天母運動公園
討糖店家配合時間:108年10月26日星期六全天
活動地點:250家配合店家(糖果數量有限發完為止)
延伸閱讀：
．桃園「萬聖南瓜城」週末登場！鬼屋＋萬聖趴踢，還有南瓜隧道應景又好拍！
．蝙蝠、蜘蛛網敢吃下肚嗎？Roll Ice Cream Factory萬聖搞怪冰品超吸睛
留言