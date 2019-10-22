浪漫燈海、市集、嘉年華 「2019新北歡樂耶誕城」開城時間曝光！

2019-10-22 13:19 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



每年聖誕節的年末重要盛事「新北歡樂耶誕城」2019年的開城時間出爐啦！主辦單位宣布，2019新北歡樂耶誕城將於11月15日開城，除了一路持續的聖誕節各式活動展演，更規劃燈光秀、市集、開城表演，還有高規個的巨星演唱會，準備給民眾最熱鬧的耶誕節氛圍！

曾榮登日本2018年耶誕節海外旅行目的地排行榜第一名的新北歡樂耶誕城。圖／新北觀旅局提供 分享 facebook

曾榮登日本2018年耶誕節海外旅行目的地排行榜第一名的新北歡樂耶誕城，2019新北歡樂耶誕城將自11月15日至12月15日，為期一個月時間，除了11/15開城儀式每年皆吸引許多民眾觀賞，11/16-11/17將舉行童趣嘉年華，還有眾所期待的11/30-12/1異想•藝饗市集，最後還將於12/14-12/15舉行耶誕巨星演唱會。而主燈秀從開城開始的每天下午17點30分至22點為止，每半點、整點將展演。

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細部內容仍有待今年主辦單位日後公告，但今年11月15日起千萬別錯過連海外旅客都想朝聖的新北歡樂耶誕城活動吧！

2019新北歡樂耶誕城預計11月15日登場，將帶來一波國內外旅客前來遊玩。 圖／新北觀旅局提供 分享 facebook

新北歡樂耶誕城

地址：新北市板橋區中山路一段161號

耶誕開城秀：2019/11/15 17:20-18:30(新北市市民廣場)

主燈秀：每日17:30至22:00止，每半點、整點展演

開城儀式 2019/11/15

童趣嘉年華 11/16-11/17 13:00-19:00

異想•藝饗市集 11/30-12/1 13:00-20:00

耶誕巨星演唱會 12/14-15

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