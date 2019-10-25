全台機場快速往返市區總攻略 不再為了機場交通煩惱！
如何往返市區和機場是每次出國首要面對的課題，自行開車有停車費的問題，搭乘大眾交通工具前往又必須配合巴士班次，尤其遇上深夜、凌晨出發的紅眼班機可就頭大了！本期小編要告訴大家如何從台灣幾個主要的機場前往市區，讓大家不再為了機場交通煩惱囉！
台北國際航空站（台北松山機場）
松山機場的開放時間是05:00 ~ 23:00，並沒有像桃園機場有非常完善的24小時客運可以搭乘，由於目前完全沒有紅眼班機從松山機場起飛，大家可以放心！只要出門前算好大眾交通工具的等車及通車時間，往返市區和機場完全不是問題囉！
各項往返台北市區交通工具比較
捷運：捷運站出口就設在大廳出口處，走出大廳後即可轉搭捷運前往台北市各地區
客運：從松山機場大廳出來，在1~8號候車亭可搭乘客運。可前往台北市各地區、基隆、桃園、林口、六福村、桃園機場等...
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桃園中正國際機場
桃園中正國際機場是台灣最大也最主要的國際機場，所有國內外的主要航班都在這裡起飛，因此往返桃園機場的交通相較也就更為完善，甚至為了因應紅眼班機旅客的需求，客運公司增開凌晨（01:00-05:30）的國道班次，至少凌晨每一小時都有往返桃園機場及台北車站的凌晨車次可以搭乘，超級方便！機場巴士查詢>>
各項往返台北市區交通工具比較
機捷：從台北車站前往桃園機場只需35分鐘。
客運：國光客運、桃園客運、統聯等都有提供桃園機場往返台北市區的服務，依地區車程60-90分鐘不等。亦可前往台灣其他地區。
高鐵：搭乘高鐵至高鐵桃園站後，可搭乘統聯705接駁車，車程約15分鐘。
火車：桃園車站往桃園機場可搭乘706號公車，車程約30分鐘。
台中國際機場(原：台中清泉崗機場)
台中清泉崗機場於2017年1月正式升級為國際機場，預計陸續新增越南、泰國、新加坡等東南亞航線！台中國際機場的開放時間為06:00~23:00，因此大家不用擔心需要搭乘紅眼航班的問題，不過小編要特別提醒大家，台中大眾交通工具以公車為主，大家要做好事前功課，才能準確的掌握時間唷！
公車往返台中市區地點比較
台中車站：可搭乘302號公車，約30分鐘一班，車程約1小時。
首班車：06:45
末班車：23:30
朝馬站：可搭乘69號公車，約40分鐘一班，車程約50分鐘。
首班車：06:40
末班車：21:40
台中高鐵站：可搭乘156號公車，約40分鐘一班，車程約40分鐘。
首班車：05:30
末班車：22:05
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高雄小港機場
高雄小港機場的開放時間為05:30–21:00，相較於台北松山機場及桃園中正機場的航班都少了許多，當然大家也不用擔心紅眼航班的問題，高雄小港機場前往市區的方式則是簡單許多，機場位於市區又設有捷運站，也不用轉乘公車或客運，簡直太方便啦！
往返高雄市區交通工具比較
捷運：捷運站出口就設在國內線航廈出口處，走出大廳後即可轉搭捷運前往高雄市區
首班車：05:55
末班車：23:45
客運：走出航廈大廳後，即可看見客運候車亭，客運可搭乘至高雄各地區及墾丁
花蓮機場
花蓮機場沒有紅眼班次，因此於花蓮機場搭乘飛機的旅客不用擔心凌晨的交通問題。如果是觀光或外來人口在花蓮的交通方式多以租車及計程車為主，連公車都不是很好等，如果在花蓮機場下飛機，想要順便享受花蓮的好山好水好風情，小編建議搭計程車或租車最為方便唷！
往返花蓮市區交通工具比較
客運：目前僅1123路線公車提供機場到市區花蓮車站的往返服務，約30分鐘一班，票價為58元
計程車：機場內即有計程車招呼站，前往市區花蓮車站跳表價格約150-200元不等
詳細資訊
小編提醒大家，不論是回國或是來台旅遊的朋友們，下飛機前記得都要根據自己要前往的城市做好交通的功課，才不會在機場不知所措唷！
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