阿里山公路火燒遊覽車 車上41人平安逃脫
2019-10-20 17:25中央社 記者蔡智明嘉義縣20日電
嘉義縣阿里山公路觸口明隧道，今天下午發生遊覽車起火燃燒，嘉義縣消防局獲報，出動3台消防車前往灌救，車上41人順利脫困，沒人受傷。
消防局表示，今天下午2時，獲報一輛從阿里山下山的遊覽車，在阿里山公路（台18線）34.6公里處觸口明隧道內，發生火燒車，消防人員到達現場時，車內人員均已逃離，且沒人受傷，火勢在稍後，即被控制，起火原因需進一步調查。
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今天是假日，阿里山國家風景管理處在阿里山遊樂區舉辦「阿里山神木下婚禮」活動，往來阿里山公路的車輛頗多，火燒車造成阿里山公路觸口段，一度交通阻塞。
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