最美南迴公路安朔！草埔段12月通車：重機、機車、行人禁行！
2019-10-16 22:00聯合新聞網 ShareLife分享生活
省道台9線南迴公路截彎取直拓寬工程竣工，預定12月20日前後通車，全長約11公里的台東達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，沿途穿越崇山峻嶺，高架道路穿越溪澗山谷，被喻為全台最美公路。
其中長達4.6公里的草埔隧道，基於安全，禁行機車（含重機）、自行車與徒步行人，上述用路人須走舊省道往來台東與屏東。
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公路總局表示，因草埔隧道太長，縱使隧道內有空氣過濾及排煙抽風系統，但來往車輛太多，人體長期暴露其中，難保不發生意外，特別是患有慢性呼吸道疾病的民眾一旦發病，後果難以預料，經公路運輸學者與專家評估，基於安全考量，禁止重機、機車、自行車及徒步民眾進入，因此重機、機車、自行車及徒步環島民眾，必須走舊的台9線來往屏東及台東。
此外為紀念通車，由屏東縣及台東縣體育會主辦；台東縣體育會馬拉松委員會、台東縣體育會鐵人三項運動委員會承辦，將在12月1日舉辦全台最美公路路跑「南迴公路全線通車馬拉松賽」，預定12月1日上午6時至下午1時舉行。馬拉松賽消息一傳出，便引起民眾熱烈報名，報名人數隨即達上限，活動也提前報名截止，沒有報到名的朋友，想一窺最美公路，還得再耐心等等了。
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