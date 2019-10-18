IG新寵「中庄調整池」台灣首座的水景透明步道就在桃園！

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以和背景相近的藍色欄杆支架打造出透視感的玻璃步道，搭配腳下就能看見的湛藍湖景，讓你體驗宛如「走在海上」的臨場刺激感，更棒的是搭配透明的玻璃平台，遠方的巍然山景、眼前的碧藍水色，只要拿起相機，這些絕美的湖光山色你也能輕鬆捕捉。

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而外圍的中庄調整池環湖步道，全長約3.6公里，蜿蜒的池體形狀宛若小提琴般優雅，沿著周遭散步吹著涼風搭配湛藍湖景與藍天白雲，平時的繁雜憂愁漸漸地就被淨化了，其中週邊也有自行車專用道，也可以順道探訪附近的鶯歌老街，據說後續也會在整修車道，串連起龍潭、大溪、鶯歌、八里，成為全台最長的自行車車道。

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台灣美景太多，許多海天一線，甚至絕美的水天倒映，中庄調整池或許不是最美的，但透明玻璃的觀景步道看出去那絕美的湖光美景，絕對是忘憂放鬆的絕佳場景。

另外，景觀橋目前尚未正式開放，在步道觀賞美景同時，是不能冒險攀爬進棧道裡拍照的，遵守相關規定，不打擾工程並注意自身安全，才是優良遊客的好風範喔。

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