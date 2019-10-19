安全第一！ 海島旅行必知備注意事項
迷人的風景、溫暖的海風、清澈的海水、澎湃的海浪、綿延的沙灘、翠綠的樹木、美味的海鮮、漂亮的海洋生物以及刺激的海上項目，海島才是度假旅行的標配，收穫美麗風景的同時，讓人徹底得到放鬆。近年來，海島旅行也受到了越來越多人的青睞。那麼，海島旅行要注意什麼？海上遇難如何自救？讓Skyscanner來告訴你吧！
1. 行前準備要充分
海島旅行不同於其他類型的旅行，想要玩的盡興就一定要準備的充分些。泳衣、泳鏡、浮潛裝備、手機防水袋、防曬霜、防曬衣、防曬帽、太陽鏡、落水鞋、大毛巾、常備藥品等都不能少。
2. 做好防曬
海島旅行，最愜意的事情莫過於躺在沙灘上，吹著海風，曬著太陽。由於海水對太陽光中紫外線的吸收率極少，海平面對紫外線的反射、折射很多，在海邊就很容易被曬黑/曬傷。想要美美噠，就一定要做好防曬工作，不要長時間暴曬游泳，出海前給全身都圖滿防曬霜。
3. 海邊游泳注意事項
- 游泳前先做准備活動，以防抽筋。
- 在安全地區遊泳，注意觀察標誌旗色，不要獨自或在未開發的海域游泳。 非遊泳區水域中水情複雜，可能有暗礁、水草、淤泥和旋流。
- 遊泳前不要喝酒，酒後遊泳體內儲備的葡萄糖大量消耗會出現低血糖症狀。
- 海浪過大、打雷、大霧、劇烈運動後、空腹、飯前、飯後都不宜游泳。
- 遊泳持續時間一般不超過1.5-2小時。
- 游泳後擦去身上水垢，並用淡水沖洗。
4. 海中潛水注意事項
- 要遵守潛水區的規則和說明，選擇合適的潛水設備。
- 若是第一次潛水/浮潛，先學習使用方法，並練習如何使用設備，直至能熟練，才能進行潛水，並且至少有一名潛水員陪同。
- 若是深潛，必須通過學習並獲得各項許可證，而且不能在大浪區潛水。
- 若水流開始背離海岸流動或有下雨、起浪等現象，必須立即停止潛水活動。
- 不要追逐或捕捉海洋生物。
5. 遊玩水上娛樂項目注意事項
- 時刻關注天氣和海上狀況，如果遇到大風、大雨、陰天、雷雨天氣或海灘插有紅色警示旗，應遵從相關提醒，不要冒險進行水上項目，以免發生不測。
- 參加海上項目，要清楚自身水性及身體狀況，根據個人實際選擇遊玩項目。高齡或患有心臟病、高血壓的遊客不要冒險。
- 遊玩前瞭解海上項目的安全系數、刺激程度。
- 遊玩中一定要穿好救生衣，聽從專業人士指導。
6. 出海注意事項
出海時一定要留意當地的氣候情況，如果雨水較多，海上的氣象則多變，發生危險的機率也會比較大。如果遇到大風、大雨、陰天或雷雨天氣，爲了保證安全，最好放棄出海遊。出海時，一定要穿上救生衣。
7. 海島飲食注意事項
海邊氣溫高、日照足、濕度大，因此，富含蛋白質的海産品極易變質。吃海鮮時,要注意海鮮是否乾淨新鮮，是否蒸熟煮透。如果有異味、變質或半生不熟的海鮮,應立即停止食用。
8. 海上遇難如何自救
- 如果不幸被大海困住，要保持冷靜，如果沒有穿救生衣，趕快尋找附近的漂浮物等讓自己浮於水面的物件。
- 如果會遊泳，在風浪較大的海面上，建議選擇蛙式遊泳，可以保存體力。
- 努力尋找各種食物，如果在選擇的情況下最好不要進食那類容易導致口渴的食物。如果身邊有淡水，要節約飲用，這是支撐生命的源泉。
- 堅信自己有獲救的機會，盡一切可能發出求救信號，有關部門派來的救援隊船隻或附近途經的各種船隻都有可能幫你獲救。
- 如果被海浪卷入，應迅速遊離被卷入區。在被海浪強力襲擊的狀況下，不要逆水流遊泳，這會容易造成疲勞，最好平行於海岸遊泳，以幫助脫離水流。如果遠離海岸，應采取順流漂浮的方法，直到等到救援艇來施救。
做好安全防範，選擇一個距離近、消費低的海島讓自己放鬆一下吧！
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