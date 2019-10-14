米奇迷衝吧！ 搶拍全台首座巨大米奇熱氣球 ７大迪士尼環遊歐洲超萌打卡點來囉～

2019-10-14 15:46 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



米奇迷快衝！ 以環遊歐洲主題的七大米奇打卡裝置藝術現身高雄漢神巨蛋，這一回米奇將要帶大家從倫敦➡義大利➡愛爾蘭➡荷蘭到世界跑透透，其中最受矚目的便是全台首座巨大米奇熱氣球現身，並且將米奇與好友融入各國經典建築中，粉絲們準備搶拍囉。

圖／IG:emi9859授權 分享 facebook

漢神巨蛋迪士尼米奇展以經典米奇為主角，最吸睛的有長得超像日本迪士尼爆米花桶的巨大米奇熱氣球；用綠色四葉草點綴，象徵愛爾蘭人重要的國慶節日；出現兩層樓高百年歷史的塔橋，這是英國倫敦的軍人版米奇；最可愛的米妮戴著荷蘭傳統帽與木鞋、一旁米奇划著貢多拉，帶大家走了一趟水都威尼斯的巡禮。

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在這裡還能跟知名、帶有法式風情的凱旋門合照，米奇在一旁賣起法國麵包，實在是很映景呀；將所以人物集合的雪山溜滑梯，除了有米奇米妮，還有布魯托，多樣化拍照場景，每一項都令粉絲們瘋狂拍不停。

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此次與迪士尼聯名的高雄漢神巨蛋購物廣場，活動日期預計從10月17日至109年1月5日，滿滿的米奇與好朋友們，都將現身在這個大廣場。同時也獨家推出4款米奇限定周邊商品，有大容量後背包、多功能提籃、晴雨兩用直傘以及法蘭絨毛毯等，喜愛米奇的朋友們千萬別錯過！

漢神巨蛋迪士尼米奇展

地址：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋1樓廣場）

日期：108年10月17日~109年1月5日