星宇航空「超實用週邊小物」好想要！旅行頸枕、手持風扇、小飛機文具系列必買

2019-10-09 18:14 聯合新聞網 陳信儒



圖／星宇航空 分享 facebook 星宇航空預計明年1月首航，日前宣布制服設計，包含飛航員、空服員、地勤、機務、航勤等，完整制服設計及配件都令人印象深刻。星宇航空官方網站也提前販售旅行及辦公室專用周邊商品，超實用的頸枕、手持風扇，小飛機文具系列不只設計相當時髦，以金、銀色為主色調的商品更兼具質感，一起來看看有哪些必買的實用商品吧。

旅行頸枕／NT1680

機上無法安穩入眠嗎 ?星宇航空與台灣設計精品「 - ㄤ口」共同合作的3D立體設計UNO旅行頸枕，涼感記憶棉的枕蕊提供環狀包覆的多向支撐，搭配含有7%的高透氣纖維，維持舒適的體溫調節。外出攜帶可輕鬆壓縮至1/4輕量體積，滿足頸枕、腰墊、午覺枕的多項生活需求 ！

飛機造型迴紋針／NT$200

以飛機為造型設計的迴紋針有趣又實用，讓金屬小飛機穿梭在日常文件之間，增添生活況味。光是看著飛機造型的迴紋針就激起為了下趟旅行努力工作的決心。

標籤便利貼／NT$100

開發靈感來自星宇粉絲狂推的「機場運務標籤」，推出薄荷綠、桔梗紫、赤紅三色，鮮艷色彩讓資料索引分類更加便利，書寫空間亦可作為筆記標註用途。讓航空用語融入日常生活，隨時懷抱出國好心情。

櫸木手持風扇／NT$890

與PROBOX 聯名的星宇嚴選好物！三段風量調節，微風柔和、中風舒爽、強風快意，輕巧攜帶，適用於行進間、室內或戶外，滿足各種生活型態所需。

飛行飄帶鑰匙圈／NT$280

航空迷必備飄帶鑰匙圈！Airbus原廠設計、出貨，黑色、金色共二款，織帶電繡，一面為STARLUX、 一面為機型A321neo標準LOGO，可掛於行李箱、背包，展現獨特個性及風格。