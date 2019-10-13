「璀璨高雄丶光輝十月」高雄１０月精彩活動一次看！

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▲圖 /高雄市政府觀光局 分享 facebook

高雄體感嘉年華─體感重裝部隊

時間：10/4-10/6 11:00-19:00

地點：鳳山曹公圳廣場(原鳳凌廣場)

體感重裝部隊巡迴展廣泛貼近民眾，讓民眾了解如何透過體感科技改善生活品質、增強藝文感受，讓許多不可能都變成可能的應用。，以貨櫃設計改裝成行動體驗空間，結合AR、VR最新設備巡迴展示讓全民免費暢玩，另外現場還有行動胖卡餐車、自由發揮彩繪牆、專屬AR拍照機、街頭藝人陪你玩樂唷。

▲圖 /KOSMOS 體感奇點 粉絲專頁 分享 facebook

高雄體感嘉年華─DIGI WAVE大海裡的迴旋踢

時間：10/9-10/13 11:00-19:00

地點：海洋流行音樂中心鯨魚堤岸+戶外廣場(高雄市苓雅區海邊路15之3號)

DIGI WAVE今年以海洋為命題，推出兩檔展覽、兩場演出及主題市集，這一系列展演活動包含同名主題展《大海裡的迴旋踢》帶人們體驗未來海洋世界；HTC與小松美羽及黃韻玲的VR音樂跨界狂想體驗展《祈禱》向自然萬物深深獻上敬意；林強與叁式以貝殼與海聲為線索，帶來現場演出創作《寶貝》；「潮間迷生」市集則以海洋與永續為主軸，嘗試將思潮化為行動。

▲圖片來源：KOSMOS 體感奇點 分享 facebook

主題展｜《大海裡的迴旋踢》科技 x 海洋 關於未來的海之想像

特 展｜《祈禱》黃韻玲 X 小松美羽 X HTC VR音樂跨界狂想體驗展

演 出｜《寶貝》林強 x 叁式 現場創作演出(10/11 19:00 - 20:30)

市 集｜《潮間迷生》散步計畫 堤岸市集(10/10-12 16:00 - 21:00)

高雄金曲之夜

時間：10/9 18:00-21:00

地點：捷運鳳山西站旁空地

卡司陣容：葉璦菱、亦帆、北原山貓、金智娟、大百合、翁立友、沈玉琳、FIFI、Boxing樂團

▲圖片來源：高雄旅遊網 分享 facebook

國慶升旗典禮

時間：10/11 07:30-9:00

地點：高雄展覽館

早上去升旗，晚上再去舊鐵橋聽音樂看精彩煙火秀，國慶日從早到晚都有活動等著大家去參與。國慶日當天，高雄市觀光局特別規劃了一場別出心裁的升旗典禮，升旗典禮於早上7點在高雄展覽館東側舉辦，現場除了會準備上千份的國旗運動毛巾等贈品外，另有精采的儀隊表演以及驚奇小禮物摸彩唷。

潮國慶─升旗典禮流程

07:00-07:30 發放國旗毛巾兌換券＆摸彩券／民眾齊力拼國旗

07:30-08:00 暖場表演

08:00-08:10 升旗典禮

08:10-08:20 韓國瑜市長致詞

08:20-08:25 Cake Party歡慶中華民國生日快樂

08:25-08:35 國旗氣球升空

08:35- 摸彩

兌換活動禮品〔國旗設計款運動毛巾〕

▲圖片來源：高雄旅遊網 分享 facebook

舊鐵橋草地音樂會

時間：10/10 15:00-21:00

地點：大樹舊鐵橋溼地公園

今年的國慶煙火於屏東河濱公園施放，高屏兩地的民眾都能夠欣賞到精彩煙火秀，高雄市府也特地在與河濱公園僅有一溪之隔的大樹舊鐵橋，舉辦草地音樂晚會，讓大家等待煙火不無聊！高雄草地音樂party眾歌手熱力開唱，要用最強的卡司陣容與大家同歡以及一同欣賞精彩的國慶煙火秀。

▲圖片來源：高雄旅遊網 分享 facebook

也提醒大家為配合108年雙十潮國慶舊鐵橋草地音樂晚會活動，大樹舊鐵橋天空步道10/9 12:00 ~10/10 23:59暫時停止開放。

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高雄左營萬年季

時間：10/10-10/13 9:30-21:30

地點：蓮池潭畔、鄰近廟宇及周邊地點

又到了左營蓮池潭與高雄物產館一年一度的盛事，萬年季即將登場，此次活動日期集中在國慶連假這四天，今年創新結合科技，推出100架無人機表演，將於空中排列5款造型變化，從蓮花、寺廟、炮城、火獅到「高」字，結合在地特色文化，展現科技奇幻魅力，而且每天都有精彩的活動等著大家參與，想拍下點燈後的蓮潭路北極亭、春秋閣連接五里亭長橋與龍虎塔九曲橋3大燈區，得要把握這幾天的時間啦。

▲圖片來源：2019高雄左營萬年季 分享 facebook

▲圖片來源：Flickr@昇典影像 www.dantw.com 分享 facebook

2019高雄電影節

時間：10/10-10/27

地點：高雄市立圖書總館、高雄市電影館、MLD影城、駁二

詳細資訊請見官網

邁入第十九屆的高雄電影節將於10月10日(四)到10月27日(日)舉行，影展主視覺以《霧港水手》與愛情電影為主軸，設計出「當水手遇上愛情鳥」的狂放愛戀，有神話與現實交融的超現實感，主視覺中愛情鳥手上的彩虹羽箭，象徵「愛情之前，一切平等」，呼應高雄電影節長期以來的策展性格。

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第一屆國軍眷村嘉年華活動

時間：10/19-10/20 9:00-16:00

地點：左營眷村文化景觀園區

詳細活動網址

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高雄國際直線競速SDR嘉年華

時間：10/25-10/27

地點：高雄世運大道與世運主場館外圍周邊道路

詳細資訊請見官網

賽車直線競速賽為全世界最吸睛的體育賽事之一，今年10月台日聯手合作，舉辦台灣首場國際直線競速SDR，此次直線競速賽以高雄世運大道為賽道，世運大道全長約一公里，活動耗資千萬特別引進最具噱頭的Top Fuel火箭車，能在不到4秒的時間內跑完1000英尺，且外型非常酷炫，即將空降世運大道！

▲圖片來源：TSDR2019高雄國際直線競速 分享 facebook

10月滿滿的精彩活動，無論是高雄市民，又或者是10月將前往高雄旅遊的朋友，都可以參照著活動日期，好好規劃一趟旅程唷。





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