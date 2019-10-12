就在新北市！神秘的石頭魔法陣 ─ 金瓜石地質公園 本山礦場

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首圖：lilianwang_tw

英國有巨石陣，台灣有迷你版石頭陣。新北市瑞芳區的本山礦場位於金瓜石質地公園內的、黃金神社的上方，是一座露天開採的礦區，也是金瓜石最早發現黃金礦脈的地方，由於山的形狀像金瓜(南瓜)，所以被稱為「金瓜山」，同時也是金瓜石地名的由來。

金瓜石地質公園有南北兩個入口，北入口從黃金神社旁的石階往上走，南入口大約在102縣道18公里轉彎處，兩者皆可抵達本山礦場。南入口往本山礦場的步道是之字形緩上坡，寬闊又平坦的石子路，是昔日開金採礦的道路。

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走進本山礦場，映入眼簾的是謎樣般的石頭陣，據說這些石頭原本是錯縱堆疊的，後來因人為因素變成了現在整齊排列的畫面，好像電影中會出現的場景。站在石頭上彷彿踩在魔法陣中，兩旁被削平的岩石山壁，更為荒廢本山礦場增添了幾分神秘感，一場美麗的錯誤，造就了不一樣的風景。

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遠眺山崖旁絕美的景色，湛藍大海與天空連成一線，令人心曠神怡。廢棄的礦場，無敵的海景，除了石頭陣之外，本山礦場最深處的ㄩ字型裝置藝術也是熱門的拍照打卡點之一。

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夜晚的本山礦場也是觀星的好地方，夜空下的本山礦場又有著不同的面貌，但由於位置在山上，收訊不穩，因此不建議在晚上前往，想要一窺究竟的人記得做好功課，注意自身安全喔！

金瓜石質地公園 ─ 本山礦場

地址│新北市瑞芳區瑞雙公路（102縣道）18公里處

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