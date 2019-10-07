小資族也能體驗！高檔飯店新品牌打造全新入住時光

頂級飯店除了精雕細琢的空間設計、設備和美食，還有窩心的服務，總讓人想要體驗一次，卻又因為高貴的價格而卻步？現在，許多高檔飯店紛紛推出全新品牌，主打年輕、輕時尚，小資族不再高攀不起，以平實價格體驗高檔飯店的服務品質！

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★OMO5東京大塚

頂級飯店代名詞「星野集團」，除了貼心的服務，每間飯店都有別具特色的主題、企劃，也是讓人著迷之處。2018年開設的全新品牌OMO，以「在地化」為主題，主打平價、輕時尚，讓小資族也能輕鬆體驗星野的款待服務。位於JR大塚站的OMO5，一旁就是東京懷舊的 路面電車荒川線，帶有濃濃下町氣息。小巧的客房融入傳統建法「櫓（閣樓式）」設計，聰明利用空間。附設咖啡廳能吃到獨家研發的法式酥皮派套餐，每分每秒都讓人感到舒心。

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【店家資訊】

地址：東京都豊島区北大塚2-261

電話：+81-50-3786-1144

Check in15：00

Check out11：00





★京都悠洛ホテルMGallery

在世界100個國家都有設點，坐擁超過4800家旅宿的法國頂級飯店集團 「ACCOR HOTELS」2019年來到京都 ，開設了日本第1家旗下品牌 「MGallery」，坐落於京都三条。全館徹底針對女性族群打造，從典雅的設計 到專為女性設想的貼心服務，都讓人折服，甚至在大廳擺放了京都產精油及以 日本繪畫原料打造的京都胡粉指甲油，供來客使用。客房採用席夢思床墊及西 陣織床頭板，浴室鏡子還設有美肌燈，每一處都精雕細琢。

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【店家資訊】

地址；京都府京都市東山区大橋町84

電話：+81-75-3665800

Check in15：00

Check out12：00





★BEB5軽井沢

星野集團近年開始積極搶攻年輕人市場，讓小資族也能體驗頂級的住宿享受。繼OMO之後，2019年星野集團又開設了全新飯店「BEB」，第1家據點就設在人氣度假區輕井澤。標榜年輕、同樂的BEB5，在腹地中央設置了開放式的交流空間「TAMARIBA」，24小時開放，能盡情與朋友們在地談天說地。更推出了「35歲以下偏心方案」，只要入住者全都在35歲以下，房價將都是固定價格￥16000，3人入 住1人只要￥5300，相當划算。

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【店家資訊】

地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3364-15

電話：+8150-3786-1144

Check in15：00

Check out11：00





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