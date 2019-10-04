十月連假要去哪？ 【十月旅遊活動月曆】告訴你

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秋天的涼意悄悄地襲來，而台灣秋天的盛典也正要熱烈地展開，今年的十月全台灣有許多的活動，而這些活動除了好吃好玩以外，每項活動也都與藝術及文化息息相關！

就來跟小編來一起看看，這充滿文化氣息的十月，有什麼有趣的活動吧。

2019 Nuit Blanche白晝之夜（10/5～10/6）

2019 Nuit Blanche白晝之夜。 圖/白晝之夜 分享 facebook

始於巴黎，風靡全球的夜間城市藝術節「白晝之夜」今年將再臺北大直、內湖盛大展開。白晝之夜的核心概念是以「都市創新」及「公共空間設計」讓參與者以最自然的方式接觸藝術，並自由地穿梭在城市的藝術空間之中，完美融合了大眾娛樂與藝術。

2019 Nuit Blanche白晝之夜。 圖/白晝之夜 分享 facebook

今年的白晝之夜則是以預計將有45場的演出及22座的夜間裝置藝術，而此次活動以「雙面芭蕾」為策展主題，讓參與者成為城市舞台中的芭蕾舞者，以不同的面相探索台北這多元的城市。此外，今年的夜間裝置中，邀請許多揚名國際級藝術家共同參展，更有許多結合了AR、VR等科技的裝置藝術，使整場活動更具現代感又不失文藝氣息。

日期：2019/10/5～2019/10/6

地點：台北市大直&內湖多個地點

2019三義國際木雕藝術節（10/10～10/13）

三義國際木雕藝術節。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

有著「木雕之鄉」盛譽的苗栗三義，是台灣民俗技藝的重鎮，由於苗栗三義盛產具有獨特香氣的樟木，當地的木雕藝術更是有超過百年以上的發展，遠近馳名。自2001年開始，苗栗政府致力發展地方特色活動，年年舉辦三義國際木雕藝術節，不僅集結了許多國際木雕大師齊聚一堂，切磋琢磨；也讓民眾可以親自體驗木雕的樂趣，讓整場活動極具藝術氣息及趣味。

日期：2019/10/10～2019/10/13

地點：苗栗縣 三義鄉 廣盛村廣聲新城88號

2019 Art Taipei 臺北國際藝術博覽會（10/18～10/21）

臺北國際藝術博覽會。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

2019 Art Taipei 臺北國際藝術博覽會是台北最具規模的藝術活動，今年的Art Taipei承襲了去年「無形美術館」的主軸，並以「光之再現」為主題，以「光」呈現空間的堆疊與延伸，展現當代藝術中的多元樣貌。今年共有117家畫廊一同參展，非常盛大，絕對是藝術人必去的展覽。

日期：2019/10/18～2019/10/21

地點：臺北市 信義區 信義路五段5號(世貿一館)

2019臺中爵士音樂節（10/11～10/20）

臺中爵士音樂節。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

2019臺中爵士音樂節絕對是爵士迷今年最引頸期盼也最瘋狂的音樂盛典，舉辦了超過十七個年頭的爵士音樂節今年將在台中的草悟道以及市民廣場會舉辦為期10天的音樂活動，活動當中包含了5個不同的舞台、超過53場的live演出、草地野餐及國內外的特色美食應有盡有，趕緊揪著三五好友，一起來場爵士樂的薰陶吧。

日期：2019/10/11～2019/10/20

地點：臺中市西區公益路163-1號(市民廣場)

2019太魯閣峽谷音樂節（10/26）

太魯閣峽谷音樂節 圖/交通部觀光局 分享 facebook

想要在巍然屹立的峭壁旁、氣勢磅礡的峽谷中來一場充滿知性的音樂巡禮嗎？那你絕對不能錯過2019太魯閣峽谷音樂節！花蓮的太魯閣國家公園以高聳的大理岩峽谷地形聞名，而每年的十月，以這壯碩且令人驚豔的自然景觀為背景，融合了知性及藝術文化的音樂盛典一太魯閣峽谷音樂節，更是吸引許多遊客慕名而來，成為東台灣非去不可的重要活動。

日期：2019/10/26

地點：花蓮縣秀林鄉太魯閣

2019日月潭國際花火音樂嘉年華（10月～11月）

日月潭國際花火音樂嘉年華。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

秋天是來到日月潭最適合的季節，不僅氣候涼爽，能看到逐漸轉成金黃色的楓葉及落羽松，更能欣賞到璀璨奪目的炫麗花火。「日月潭國際花火音樂嘉年華」從2008年起舉辦至今，每一年都以高規格的花火盛會結合自行車、馬拉松等多元的主題，發展出一系列多元的特色活動，成為了許多遊客爭相前往的盛大嘉年華。

日期：2019/10月～2019/11月

地點：南投縣魚池鄉日月潭

2019高雄左營萬年季（10/10～10/13）

高雄左營萬年季。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

高雄左營萬年季是左營在地的重要民宿慶典，除了有舞龍舞獅、擲茭等豐富的民俗祈福活動，今年更盛大舉辦了攻炮城、萬年盃歌唱、運動闖關等競賽活動，第一名的獎金高達20,000元，讓整場活動增添了不少樂趣。

日期：2019/10/10～2019/10/13

地點：高雄市左營區蓮潭路

2019臺北溫泉季（10/31～11/04）

臺北溫泉季。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

北投，位在台北的北方，靠近大屯山火山群，有著非常豐沛的溫泉資源，成為了台北人的泡湯勝地。從日治時期，北投的溫泉產業就相當蓬勃，近幾年政府致力讓民眾了解北投的溫泉資源及歷史文化，更舉辦了台北溫泉季，邀請許多國外的姊妹溫泉一同共襄盛舉，舉辦了許多特色的祭典活動，也因此被「米其林旅遊指南─臺灣篇」評鑑為來臺必定造訪的最高榮譽＂三星級景點＂之一。

日期：2019/10/31～2019/11/04

地點：臺北市北投區捷運新北投站周邊

2019鯤鯓王平安鹽祭（10/26～10/27）

鯤鯓王平安鹽祭。 圖/交通部觀光局 分享 facebook

雲嘉南的沿岸是台灣鹽業發展的起源；鯤鯓則是因為早期在西南沿海有7座小沙洲，看起來就像7隻浮身海面的鯨魚，當地人因此取的別名，南鯤鯓代天府更是台灣王爺信仰的中心。鯤鯓王平安鹽祭便是將「鯤鯓」、「王爺」和「平安鹽」等民俗元素融合，發展出來的特色祭典，民眾可在活動內體驗鹽業文化、宗教信仰、生態巡禮等豐富的活動，親身感受雲嘉南沿岸的特色文化。

日期：2019/10/26～2019/10/27

地點：臺南市北門區鯤江里976號

2019太平洋花彩節（10/11～11/30）

2019太平洋花彩節。 圖/2019太平洋花彩節 分享 facebook

花蓮，一個以花為名的美麗城市，當然就需要一個符合花這個主題的活動啦！2019太平洋花彩節，就是一個以花園城市為主題的特色活動，將花蓮特色的城市風情，結合夜間閃爍的裝置藝術，置身在藝術與光影交錯的城市花園中，以不同的角度體驗花蓮的美。

日期：2019/10/11～2019/11/30

地點：花蓮市六期重劃區

看完這些活動，是不是覺得台灣真的是一個文化非常多元且具有故事的好地方呢，趕緊規劃一下十月的假期，選好幾個有趣的活動，讓自己在今年的十月接受藝術及文化的薰陶吧。

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