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2000株夜光花海超夢幻！花蓮「太平洋花彩節」10/11登場，9大燈區打造最美夜花園

2019-10-01 23:28聯合新聞網 陳信儒

圖／太平洋花彩節官網
圖／太平洋花彩節官網
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全台最炫的夜間花園來囉！花蓮首屆太平洋花彩節將於10月11日登場，以金針花為主軸打造九大主題燈區，同時還有全台唯一的「夜光兒童遊樂園」，活動一連50天夢幻登場，快趁假期衝花蓮感受七彩繽紛的光效震撼。
圖／太平洋花彩節官網
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花蓮金針花期延後，雙十連假還有機會飽覽一大片宛如仙境般的金針花毯，為了讓更多遊客感受這座台灣最美麗的城市，首次舉辦由各種花卉為主題的光雕裝置藝術花彩節，搭配大型光影秀及趣味的親子光影互動區，讓遊客白天賞金針花海，晚上還能逛夜花園。

圖／太平洋花彩節官網
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花蓮太平洋花彩節一共分為九大主題燈區，分別為「花現針愛秀」、「花Young樂園」、「互動花徑」、「生命之花」、「花鑽光影」、「翩翩花谷」、「花池倒影」、「花之噴泉」以及「我愛花蓮」。當中最大亮點就是以近2000株的壯觀花海夜光地景藝術，呈現出花蓮特色物產及花蓮意象行銷花蓮。

圖／太平洋花彩節官網
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此外，太平洋花彩節還打造全台唯一的「夜光兒童遊樂園」讓親子遊客能在本區開闊平坦的草皮上盡情奔跑嬉戲，藉由各種夜光設施創造親子共遊的難忘回憶及呈現兒童成長的活力與熱情。活動一連50天，不妨趁金針花期衝一波花蓮，秋天的微涼夜晚最適合散步了！

圖／太平洋花彩節官網
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2019太平洋花彩節

活動地點：花蓮縣花蓮市重慶路572號－花蓮六期重劃區

活動時間：10/11-11/30 每天晚上18:00~22:00

圖／太平洋花彩節官網
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圖／太平洋花彩節官網
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金針花遊樂園花海連假裝置藝術
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