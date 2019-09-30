只花20天！小鎮護照「集滿獎」得主分享環島集章撇步 最高紀錄1天集9個鎮章

陳筠欣（左）和林喬敏（右）一起完成環島集章，20天就集滿40鎮章！（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

你曾經懷抱著環島的夢想嗎？台灣的每一個小鎮，都擁有獨一無二的特色，除了秀麗美景和美味小吃之外，還有獨特的在地風情，以及濃厚的人情味，總讓到訪旅客驚喜連連。交通部觀光局將2019年訂為「小鎮漫遊年」，特別聯合縣市政府及各鄉鎮，共同推出台灣40經典小鎮系列活動；不僅發行豐富實用的《台灣小鎮靚點漫遊護照》，還特別舉辦「集好獎」和「集滿獎」的集章抽獎活動。

（攝影／廖苡安） 分享 facebook 在本次的集章抽獎活動中，成功集滿40個小鎮章的參加者共有94位，其中獲得紙本護照「集滿獎」頭獎現金5萬元的林喬敏，不藏私分享她的環島集章之旅。採訪的這天，正值涼爽的秋日午後，喬敏和她的集章夥伴筠欣，在大門口熱情地迎接我們，讓人感受到滿滿的活力！目前正在攻讀中興大學植物醫學碩士的林喬敏，和擔任活動企劃的陳筠欣，其實是在參加「2017青年壯遊台灣」活動時認識，她們今年一起準備導遊領隊考試，在觀光局網站上查看旅遊相關資訊時，剛好看到小鎮集章的活動，便結伴踏上環島集章的熱血旅程。

基隆和平島公園。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

從開始集章到集滿為止，兩人共花費了約20天的時間；最初只是零星的邊玩邊集章，後來正式著手規劃環島之旅。筠欣打開手機裡密密麻麻的環島行事曆，笑著說：「現在回想起來，真的很佩服那時候的自己！」兩人開車從台中出發，逆時針一路往南，在4天3夜的環島行中，每天早出晚歸，甚至還早到連集章點都還沒開門，晚上就選擇入住便宜的民宿旅館，這趟旅程共蒐集了20個鎮章，1天最高紀錄集到9個鎮章，收穫滿滿！

澎湖頭巾嶼。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

連江津沙聚落。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

馬祖大坵島的可愛梅花鹿。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook 結束了熱血的環島集章之旅，兩人覺得只剩3個離島的鎮章還沒集滿，放棄實在太可惜，便開始規劃前往離島集章。7月底衝湖西、8月初到北竿，只回來休息1天，馬上又飛往烈嶼，兩人直呼：「真的是超拼！」雖然她們一致認為離島是這次40個鎮章中最難集得的地點，卻也是兩人最喜歡、最難忘的小鎮，像是澎湖湖西的慢活步調與豐富生態、連江北竿的可愛梅花鹿與閩式建築、金門烈嶼的戰地風情和美景風光，都令她們印象深刻。

連江媽祖宗教文化園區。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

金門翟山坑道。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

小金門鐵堡。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook 最愛台灣美食 大推老酒麵線

除了台灣小鎮的美景之外，特色小吃更讓她們讚不絕口，認為台灣真的是「美食天堂」。兩人特別推薦馬祖的老酒麵線，用紅糟醃過的老酒，吸附在細緻的麵線上，搭配濃厚香氣的老酒蛋，交織出銷魂的好滋味，令人回味再三。此外，還有苗栗大湖的草莓酒、屏東恆春的豆花、連江北竿的魚麵等，也都很值得嘗鮮喔。

喬敏和筠欣最喜歡馬祖的老酒麵線。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook 大家一定很好奇，究竟她們整趟環島集章之旅花了多少費用呢？喬敏和筠欣大方分享，環島4天3夜的汽車油錢、旅費和住宿費，平均下來1人花費約1萬多元；而3個離島的機票、旅費和住宿費，平均下來1人花費約2萬多元。除了自己規劃的景點行程之外，她們還會搭上觀光局舉辦的各式免費慶典活動，如「寶島仲夏節免費吃冰」、「澎湖海洋派對嘉年華的菊島水樂園」等，不僅可以暢玩小鎮的特色活動，還可以輕鬆省荷包呢！

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寶島仲夏節免費吃冰活動。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

喬敏和筠欣兩位都是抽獎的幸運兒，從小到大中獎的累積總額超過10萬元，甚至還中過免費出國旅遊的獎項。「我們就是想要賭一把！」這回再度被幸運之神眷顧，獲得紙本版「集滿獎」頭獎現金5萬元，她們計畫要將這筆獎金納入下次的旅遊基金，準備安排月世界和嘉明湖的登山之旅。交通部觀光局將2020年訂為「脊梁山脈旅遊年」，她們也表示非常期待明年的系列活動，一定會再繼續支持響應。想了解喬敏和筠欣的環島之旅完整行程規劃，可以參考部落格旅行計畫通，她們會分享豐富詳細的攻略文章，提供給有興趣的旅人參考喔。

北竿螺山自然步道。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

金門新湖漁港安檢所。（圖片提供／陳筠欣） 分享 facebook

文／周惠儀

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