阿根納造船廠9/27亮起來！正濱漁港化身「海上美術館」期間限定到11月必衝
繼十三層遺址點燈後，阿根納造船廠也要亮起來了！邁向第五屆的「2019基隆潮藝術：流」於本月27日登場，今年共有三大展區，包括基隆文化中心廣場、正濱漁港及阿根納造船廠都有一連串的藝術作品展出，最大亮點就是阿根納造船廠將在夜晚時點燈，打造基隆最美夜景，24日試燈就已經吸引不少民眾朝聖，快趁活動期間踩點基隆，透過這座文化資產展現的新風貌感受基隆的美好。
繼十三層點亮後，阿根納也要在27日點亮，歷史建築阿根納造船廠是這次潮藝術計畫進駐亮點之一，日籍藝術家水內貴英，將在阿根納造船廠展現七彩的虹之美。傍晚則由燈光藝術家陳宗寶，利用投射燈為阿根納造船廠打亮新風貌，呈現阿根納造船廠的歷史痕跡及夜間特質。
今年度的潮藝術展期由9月27日（五）至11月8日（五），展出地點橫跨基隆文化中心、正濱漁港周邊以及阿根納造船廠。2019潮藝術展本次更是重磅邀請到海內外知名當代藝術家，作品類型涵蓋大型雕塑、VR實境體驗、燈光藝術，以及傳說中看見就能獲得幸福的幸運彩虹，同時也為大家準備了豐富的導覽小旅行及工作坊，找時間安排基隆小旅行，把基隆夜晚的美好風景收進回憶裡。
2019基隆潮藝術：流
地點：基隆文化中心廣場、正濱漁港、阿根納造船廠
展出日期：2019／09／27－2019／11／08
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