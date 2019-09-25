飯店食宿0元再加碼！ 身份證有「Q、I、P」三碼快衝 嘉義、雲林人通通受惠

2019-09-25 13:49 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



秋冬遊住宿優惠再加碼囉！今年一月嘉義富野渡假酒店祭出身分證字號為「Q」或「I」開頭、出生地欄位為嘉義縣/市等條件，入住雙人房0元，本月更加碼優惠推廣至雲林縣出生地欄位，只要對中身分證字號「Q、I、P」即可獲得雙人房住宿1晚0元（原價4200元）及2客自助式早餐。一共有3個免費入住條件，快來看看自己是不是有符合吧！

圖／取自嘉義富野渡假酒店粉絲團 分享 facebook

嘉義富野渡假酒店鄰近中正大學，周遭還有劉家古樓、金桔觀光工廠、嘉義獄政博物館以及全台最美星巴克之稱的「星巴克民雄門市」景點。有鑑於富野渡假酒店在嘉義北邊，與雲林縣距離很近，為了讓雲林鄉親不用跑遠也能入住飯店，故加碼推出雲林縣者入住優惠。

嘉義富野渡假酒店食宿0元條件：

1. 身分證所登載之(出生地)或(居住地)欄位為嘉義縣/市及雲林縣者。

2. 身分證字號英文字母「Q」、「I」、「P」開頭者。

3. 持有中正大學或南華大學之學生證 或 教職員證件。

圖／取自嘉義富野渡假酒店粉絲團 分享 facebook

嘉義富野渡假酒店針對此回觀光局秋冬旅遊補助專案，凡身分證字號「Q」、「I」、「P」開頭的，或是出生地在嘉義縣、嘉義市、雲林縣，身分證戶籍住址是嘉義縣、嘉義市、雲林縣，另外，中正大學、南華大學師生出示學生證、教職員證及身分證也享相同優惠。符合以上任一條件的鄉親，只要出示身分證即可獲得雙人房住宿1晚（原價4,200元）及2客自助早餐，想入住好康動作要快！

唯需注意的是，嘉義縣、嘉義市民優專方案適用至今年12/31止、雲林縣民優惠適用至10/31止，並且為響應環保，飯店不提供一次性備品，有提供沐浴乳和洗髮精，但毛巾、牙刷、牙膏、棉花棒等需自備。

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