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都市花海正燦爛！美堤河濱「向日葵花海」擁有31個籃球場大的金黃色夢幻美景！

2019-09-24 19:50聯合新聞網 文／遊妤思

去年受到熱烈好評的美堤河濱花海，今年再度回歸，將近4000坪的佔地，打破北市歷年紀錄，擁有13個籃球場大的夢幻美景！而九月底正為向日葵最燦爛的時刻，週末假日不妨來感受秋日療癒美景，陸續還有百日草和大波斯菊接連綻放，預計至11月上旬都能美美賞花海喔！

圖／擷取自水利工程處官網
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擁有絕佳視野的美堤河濱公園，一直是北市民眾假期踏青的好選擇，因鄰近機場以及台北地標101，還能時拍下許多特殊美景。而現在園區裡的向日葵正值花期，約4000坪的金黃色燦爛花海，與湛藍無垠的天空形成強烈對比，如夢似幻美景，相當迷人！

圖／擷取自水利工程處官網
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圖／擷取自水利工程處官網
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而除了向日葵以外，就連各色百日草、大波斯菊及萬壽菊都約有4成開花，後頭還緊接著百日草小巧玲瓏花苞蓄勢待發。豔陽灑落各色花瓣，向日葵、百日草、大波斯菊、萬壽菊將接力登場，美堤花海預估可一路觀賞至11月上旬，假期想來場輕鬆療癒的賞花之旅可別錯過美堤河濱公園啦！

此外，花海裡還點綴了造型獨特的「雞五郎」與「福球小雞」一家等著民眾捕捉，若想了解最新花況或相關資訊，歡迎大家密切鎖定水利處「戀戀河濱 臺北水利」Fb粉絲專頁。

圖／擷取自水利工程處官網
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圖／擷取自水利工程處官網
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圖／擷取自水利工程處官網
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美堤河濱公園花海

地點：10491台北市中山區樂群一路基隆河基16號水門，壘球場旁

（詳細交通資訊，可至官網參考）


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