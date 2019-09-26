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「綠美丘II藝術市集」首度移師台北 都市美學再添一筆！

2019-09-26 11:01ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

被媒體譽為「2019 年最高顏值藝術市集」──綠美丘藝術市集 Midori ArtMarket ，7 月 5 日於台中 T&R 廣場開幕後，超過 60 篇媒體採訪與報導，吸引無數 IG 網美網紅打卡洗版，8 月 31 日首度移師台北內湖「文心日日」。「綠美丘II藝術市集」由文心建設與第三次創業股份有限公司攜手合作，繼「台北最美書店」──文心藝所、文心青鳥後，將在台北市內湖區再掀風潮，以全新設計概念、全新視覺、全新館藏藝術家，並連續 3 週邀請重量級烘焙師傅，打造「台北最美市集」的狂潮。

綠美丘市集 內湖
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活動內容

什麼是「綠美丘」

綠美丘藝術市集創辦人、被媒體喻為「文創界鬼才」的吳宗穎（Steven Wu），曾以紅點文旅溜滑梯裝置造成全台文創旅店的風潮、紅遍全球，現經營台中最火紅的園區「審計新村」，每到週末園區單日可突破 30,000 人次的遊客到訪；更一手創立全台最大文創市集「暮暮市集」，首創 365 天全年無休的市集，每月出攤數更可突破千攤次。2019 年夏季全新打造集聚三大亮點「移動式」、「藝術 x 市集」及「期間限定」的「綠美丘藝術市集」，以藝術策展方式企劃，但走親民、親和路線，降低藝術的疏離感，讓市集中人與人對應的溫度被保留下來。

綠美丘市集 內湖
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體驗從未有過的市集形態

首創美術館或藝廊的典藏概念，在每場市集計畫中加入館藏藝術家元素，邀請知名品牌進駐，嚴選地理位置、合作單位、攤商主題，透過設計與規劃將市集轉化為一座大型立體裝飾藝術。透過遊逛與穿梭、挑選與購買、逛與被逛的行為表現，融合藝術、人文、在地文化與空間，將看似難易觸摸的藝術質地揉進親民溫暖的市集，利用此型態的生活美學，拉近一般民眾與藝術的距離。

第三次創業股份有限公司

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首度移師台北

這場由文心建設與第三次創業股份有限公司共同打造，以「移動式」、「期間限定」2 個月快閃概念呈現的全新市集品牌，結合藝術、文創、市集、攤街美學，不只接地氣，更接軌青創風潮。台北場特別典藏新銳藝術家「57 吳騏」作品，將藝術作品與市集結合，讓市集攤位不只是街攤，更是裝置藝術的展示。主辦單位精選了臺中審計新村、暮暮市集及綠美丘台中場當紅、台中原汁原味的攤主與店家「KerKerLand」、「JOE 愛冰沙」、「日日春‧油飯」等共襄盛舉；開幕首週邀請「田村香織（日本東京）」、「เอลินร์（泰國曼谷）」與「กิตตินารอด（泰國華欣）」，3 位國際級藝術家首度參與市集；開幕首雙週特邀「吳寶春麥方店」、「武子靖 Just in Bakery」、「風徐徐 homebibi」，兩大世界麵包大賽冠軍與精品品牌指定愛用文青系甜點，為市集帶來烘焙美味。

綠美丘 內湖
綠美丘 內湖
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▏活動資訊：綠美丘 II 藝術市集 Midori ArtMarket II Info（如遇天雨或氣候等問題取消，當日請參閱官方粉專）

▏期間限定：2019 年 08 月 31 日─11 月 03 日，每週六、每週日營業

▏市集地點：文心日日（台北市內湖區民權東路六段 180 巷 42 弄 11 號）

▏市集時間：13:00─18:00

交通資訊

綠美丘 內湖 交通資訊
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《自行開車》

國道 1 號（南下北上方向）17-內湖出口（南港出口）下交流道→朝成功路前進→圓環的第一個出口出去→朝成功路二段（內湖/大直）走→成功路二段 245 巷向右轉→民權東路六段 174 巷向右轉→民權東路六段 180巷 42 弄向左轉→到達目的地。

《南港車站》

1. 南港高鐵站 > 計程車至: 114 台北市內湖區民權東路六段 180 巷 42 弄 1 號

2. 南港車站 > 公車 551 行善石潭路口 > 湖興下車步行 3 分鐘

《大眾運輸》

1. 板南線 昆陽站下 > 首都客運 284／藍 36 > 上灣仔下車步行 4 分鐘

2. 民權幹線 > 福華商場下車步行 3 分鐘

延伸閱讀>>【台北景點】 我單身我驕傲！獨身享樂、休閒＆美食行程推薦

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