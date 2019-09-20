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品冠旅遊好禮嗨！ 金質獎旅遊加百萬大獎線上開催

2019-09-20 11:18經濟日報 文／陳志光

享受高CP值的金質旅遊，還有機會抽中百萬大獎。即日起到11月30日止，品冠旅遊在網路上開催「好禮嗨」線上旅展，搭配年年舉辦的「百萬好禮驚喜抽」，最大獎項是福斯GOLF新車，勢必為下半年的國內旅遊業再掀話題。

品冠旅遊表示，只要在今年11月30日完成報名，都有抽獎資格。經過電腦系統彙整，抽獎時間為12月02日下午15：00，在品冠旅遊總公司進行公開抽獎，現場由永然聯合法律事務所律師見證，全程錄影保證公開透明。得獎名單在12月3日公布在品冠旅遊官網上。

「百萬好禮驚喜抽」除了價值近百萬元的Volkswagen GOLF新車，還有數萬元到數千元不等的數位相機、全方位攝影機、智慧手表、任天堂遊戲主機、24吋加大防爆行李箱等豐富獎項。

經典行程 等你來玩

在印度支那號indochine cruise頂級遊輪上美麗的夕陽時分。 圖／品冠...
在印度支那號indochine cruise頂級遊輪上美麗的夕陽時分。 圖／品冠旅遊、陳志光
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在業界與消費者間形象、口碑俱佳的品冠旅遊，堪稱「金質獎」的常勝軍，旗下有八條行程榮獲金質旅遊獎，並已蟬聯五年，包括：吳哥窟、北越下龍灣、日本合掌村、中越峴港、帛琉、張家界、新疆、越南柬埔寨雙國。

今年，除了獲獎行程商品外，品冠旅遊再開發推出三項經典商品，包括：

越秘境~河內、陸龍灣、蘭夏灣、佛朗明哥奢華慢旅五日遊【國際五星住宿+印度支那號】

https://event.pktravel.com.tw/EW/GO/MGroupDetail.asp?prodCd=HAN051911VNS

越秘境～雲霧山城沙壩、療癒蘭夏灣、印度支那風華重現五日【美憬閣穹頂飯店、印度支那遊輪、夜臥火車體驗】

https://event.pktravel.com.tw/EW/GO/MGroupDetail.asp?prodCd=HAN051911VNS

越秘境～富國島海島時光+東方小巴黎胡志明市豪華五日遊【跨海纜車、快艇南島遊、野生動物園～奢華SPA版】

https://event.pktravel.com.tw/EW/GO/MGroupDetail.asp?prodCd=PQC051911VNC

這三項商品跳脫過往傳統北越商品的框架，獨樹一格、走質感路線。

富國島FUSION RESORT的Bedroom villa泳池。 圖／品冠旅遊...
富國島FUSION RESORT的Bedroom villa泳池。 圖／品冠旅遊、陳志光
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以團費34,800元起的越秘境～雲霧山城沙壩、療癒蘭夏灣、印度支那風華重現五日【美憬閣穹頂飯店、印度支那遊輪、夜臥火車體驗】行程為例，全程是金質獎等級的旅遊設計與禮遇，搭乘越南航空早去晚回班機，直飛越南首都河內。

到了目的地，搭乘夢幻的「芒花登山列車」從沙壩站出發，再轉乘歐式典雅火車，穿過山谷中唯美的鐵道，經過兩個隧道、四座旱橋…，沿途黃連山脈美景相伴。抵達番西邦纜車站後，再轉乘「番西邦傳奇纜車」登上素有中南半島第一高峰稱號的番西邦峰，感受雲霧繚繞漫步雲端的浪漫，一路是優質的享受。

旅遊過程中，盡是品冠旅遊的「特別安排」。像少數民族「吉吉村」探訪，漫步其中蔥蘢翠綠的梯田中，巍峨雄偉的山脈盡收眼底，是探索越南北部山區不可錯過、魅力無窮的旅遊景點。

另外，還安排了Lao Chai老寨村至Ta Van踏梅村之間的徒步健行。這段路被稱之為「通往天堂的道路The path to the heaven」，沿途雲霧繚繞的梯田是攝影師的最愛，用徒步的方式遠離塵囂、欣賞美麗的田園村景，親身走到絢麗壯觀的梯田間，看著層層疊壘、高低錯落，既氣勢磅礡又彷如仙境般的一片翠綠景緻，回來後必定讓旅客咀嚼再三。

五天四夜旅程中，在返回河內的路上，還被特別安排夜寢軟臥火車遊老街，這又是別具感受的旅遊體驗，月台上昏黃的燈光襯出濃濃的懷舊風，當火車沿著老鐵道緩緩前進，彷彿穿梭在印度支那時代的時光中。

還有一項突破傳統窠臼、筆者特別推薦的行程安排，那就是前往遺世獨立、遠離煩囂的「蘭夏灣」，讓旅客們遠離喧囂擾嚷，置身其中，體驗一次放鬆的純粹，感受天地間最初的美好，如詩如畫的美景、大自然的幽靜氛圍，更會讓你確信，更在參與一趟高質感的慢活假期。

前面提到的沙壩Sapa，位於越南西北部，海拔1,640米，平均氣溫為15.3度，在法國殖民時期被打造為一個高山避暑度假勝地，以夢幻的雲海繚繞和氣勢磅礡的梯田景色聞名，此一世外桃源曾被美國知名旅遊雜誌Travel + Leisure評為世界七大美麗梯田，獨一無二的景緻吸引世界各地的遊人前往朝聖。

上帝視角 俯瞰人間

位於沙壩Sapa的美憬閣索菲特穹頂飯店（Hotel De La Coupole ...
位於沙壩Sapa的美憬閣索菲特穹頂飯店（Hotel De La Coupole MGallery by Sofitel）。 圖／品冠旅遊、陳志光
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而番西邦的傳奇纜車，則擁有兩項世界級纜車紀錄：「海拔落差最大」、「不間斷的纜車和全球最長的不間斷的三索纜車」。搭上纜車，約莫20分鐘就可直達番西邦峰最高處，峰頂上擁有視野無敵的觀景台，無論晴朗、多雲，沿途都可體驗猶如置身雲海中的感覺，甚至用「上帝的視角」欣賞美麗的梯田景致與迷人的高原風光。

還有，復古而具歐洲氛圍的沙壩列車站Sun Plaza Sapa Station，是由世界著名建築大師比爾．本斯利（Bill Bensley）設計，而同為大師設計、入住飯店之一的Hotel de la Coupole隸屬於雅高集團旗下的美憬閣索菲特品牌，是獨立的頂級精品酒店，除可俯瞰沙壩山谷、盡覽壯闊山景與寧靜稻田美景，是令人驚艷的五星級酒店。而搭上「芒花登山列車」朝聖Fansipan峰的沿途兩公里美景，則讓旅程變得非常詩意，很值得親身領略。

位於沙壩Sapa的美憬閣索菲特穹頂飯店（Hotel De La Coupole ...
位於沙壩Sapa的美憬閣索菲特穹頂飯店（Hotel De La Coupole MGallery by Sofitel）。 圖／品冠旅遊、陳志光
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美憬閣索菲特穹頂飯店（Hotel De La Coupole MGallery ...
美憬閣索菲特穹頂飯店（Hotel De La Coupole MGallery by Sofitel）的高級套房。 圖／品冠旅遊、陳志光
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這趟行程還有一大亮點，那就是「蘭夏灣」的原生態群島之美。

蘭夏灣（Lan Ha Bay）堪稱世界最美的海灣之一，地處越南東北部，毗鄰下龍灣，以清新夢幻聞名，廣達7,000公頃的海域、400座披上青翠植被的奇岩異石、139處時隱時現、原始瑰麗且未受汙染的沙灘、豐富的動植物原生態、溫暖清澈透亮的海水、隱藏在碧綠海面下五顏六色的珊瑚礁，與拜子龍灣、下龍灣並列越南東北地區最引人注目的自然奇觀之一，但由於蘭夏灣最不為世人熟知，因此，既被視為越南最美麗的海灣之一，也還保存著千年前下龍文化的痕跡與洪荒時代遺留下來的群島之美。

蘭夏灣的水上漁村。 圖／品冠旅遊、陳志光
蘭夏灣的水上漁村。 圖／品冠旅遊、陳志光
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越南纜車印度

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