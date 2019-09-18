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超美打卡點：英倫風書報台！台中「綠美丘市集」9月展期倒數中

2019-09-18 18:09聯合新聞網 文／遊妤思

你去過台中最美市集了嗎？這邊有各式手作小舖、品嚐到人氣甜鹹點以及超美的「英倫風打卡點」。因集結文創、攤街及藝術美學，又被網友稱之最高顏值市集，從開幕後就頗受好評，而為期3個月的市集，將於9/29結束展期，有意來訪的朋友們，可要把握好囉！

圖／網友demi_syu1030授權
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異國風情滿滿，隨便一站，還以為自己到了國外了呢！這是由知名時尚雜誌ELLE所設置的打卡景點，墨綠色的書報台，搭配著金色書架點綴，優雅又帶點知性。除了書報亭內外皆擺滿了雜誌，還特別的設計了互動式空間，讓大家可以走進書報亭內拍照，照片更顯層次。

圖／網友demi_syu1030授權
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圖／網友demi_syu1030授權
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圖／網友33___tg授權
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圖／網友littlestar0202授權
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而綠美丘市集雖不大，但是眾多攤位即精緻的文創小物，保證讓你收穫滿滿，週邊還有蔦屋書店、吳寶春麵包、woo taiwan泰式料理、台中國家歌劇院等景點美食可去。有興趣的朋友，可把握最後的每週五～日前往參訪，開心逛街之餘，也別忘了打卡這攤英倫風滿滿的書報台，拍拍網美大片呦。

圖／擷取自綠美丘 Midori Art Market
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圖／擷取自綠美丘 Midori Art Market
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圖／擷取自綠美丘 Midori Art Market
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綠美丘Midori ArtMarket

地址：台中市西屯區市政北二路18-1號（T&R廣場）

期間限定：即日起～9/29

時間：每週五～日 13:00～18:00


ELLE復古書報亭打卡活動

只要按照以下步驟後，現場掃QR還可抽大獎喔！

1.現場拍照上傳至個人IG並設為公開

2.並標記@ELLETAIWAN 和 #ELLE全台最美書報亭

3.且加入地標:台中綠美丘


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市集文創泰式料理書店麵包

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