漫威主題路跑「Marvel Run」登台！北中南3場次完賽，還能獲得全球限定「薩諾斯手套」獎盃

2019-09-16 21:01 聯合新聞網 陳信儒



圖／伊貝特 分享 facebook 迪士尼旗下漫威影業歷經10年，自2008年《鋼鐵人》電影首次上映以來，屢屢創下佳績，2019年推出的《復仇者聯盟4：終局之戰》更打破無數票房紀錄，成為史詩級的超級英雄電影，掀起全球超級英雄熱潮。 圖／伊貝特 分享 facebook

繼香港、韓國、菲律賓、馬來西亞等地推出MARVEL RUN漫威主題路跑，2020年由台灣華特迪士尼主辦的MARVEL RUN TAIWAN也將在台灣盛大舉辦，北中南三個場次，將漫威超級英雄角色與路跑活動結合，讓全台灣的漫威迷都能化身漫威英雄，釋放無限之力！ 圖／伊貝特 分享 facebook

2020 MARVEL RUN TAIWAN 路跑活動將於2020年4月11日台中場、4月18日高雄場、4月25日台北場接力舉行，設有5公里親子組、10公里挑戰組、21公里競賽組可以報名，現場更有漫威超級英雄拍照區及cosplay活動，讓各個粉絲跑友發揮創意，打造別具紀念的漫威路跑派對。

凡報名台北、台中、高雄場次的參賽者，將可獲得2020 MARVEL RUN 限定商品，除了紀念號碼布、MARVEL RUN活動限定跑T，還有手提包、運動毛巾、頭帶、腕帶等限定週邊。

各場次還會有專屬的完賽獎牌及專屬寶石，而同時報名3個場次的參賽者，可獲得全球限定版薩諾斯手套獎盃，同時搜集三個場次的完賽獎牌寶石，一舉完成6大寶石收集。快來化身為漫威一員與其他角色並肩起跑，一齊享受競跑樂趣。

活動報名網站將於2019 年 9 月 20 日上午十點正式開放報名，活動僅接受網路報名，最新消息及相關活動資訊請洽伊貝特報名網站漫威路跑專區。

【獎牌介紹】

台北：黑寡婦 靈魂寶石

專屬於台北區賽事的完賽象徵，懷錶式上蓋之下，隱藏了另一股力量，由冷豔睿智的黑寡婦為象徵代表的靈魂寶石，需付出相當的犧牲代價才能換取。唯有參與台北賽事的成員才有資格得到。

台中：美國隊長 空間寶石

專屬台中區賽事的完賽象徵，由最堅定的最強士兵-美國隊長鎮守，獎牌下的空間寶石，擁有在各空間傳送、扭曲或重新排列空間的能力。唯有參與台中賽事的成員才有資格得到。

高雄：奇異博士 時間寶石

專屬高雄區賽事的完賽象徵，強大的法器-阿迦莫托之眼，由集魔法、智慧於一身的奇異博士配戴，其擁有的時間寶石，能參透未來扭轉時間。唯有參與高雄賽事的成員才有資格得到。

【獎盃介紹】