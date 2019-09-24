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行李上機學問！ 你知道這些東西不能帶飛機嗎？

2019-09-24 09:00FunTime旅遊比價

隨身行李上飛機也是一門學問，小編三不五時就收到來自網友或周遭親朋好友的詢問，到底哪些東西可以帶上飛機？哪些不能帶上飛機？現在就讓我們來一次搞清楚吧。

基本須知

基本須知。 圖／Flickr
基本須知。 圖／Flickr
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小編會在下面幾個單元寫出幾個大家常常會有疑惑「到底能不能帶？應該怎麼帶？」的物品，如果覺得自己這次出國要帶的東西「太特別」，像是特殊藥物以及醫療用品，一定要上民航局的網站或者致電詢問到底能不能攜帶唷！

小編提醒你：這篇文主要提供的資訊是與「飛航安全」有關的物品攜帶資訊，如果攜帶太多藥妝、菸酒、貨幣等等物品需要繳納關稅唷！

特別注意物品

特別注意物品。 圖／Pixabay
特別注意物品。 圖／Pixabay
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液體、膠狀及噴霧類物品容器

▶有液體的容器，包含噴霧、膠狀、乳液均須小於100ml才能帶上飛機，此外，液體容器均須裝於不超過1公升且可重複密封20*20的透明塑膠袋，每名旅客只能攜帶一袋上機

▶大於100ml之容器，例如水瓶，可帶上飛機，但必須等出境後才可裝水

▶含噴霧、膠狀、液體且體積大於100ml的容器，一律皆須放置於行李箱一併託運

▶如須託運噴霧罐，單一物品不得超過500ml，每人總計不得超過2000ml

嬰兒食品、醫療藥品

▶如攜帶嬰兒食品(牛奶)、液體藥品一律須事先申報，安檢人員同意即可隨身攜帶

▶前往美國的旅客請注意，除航空公司檢查確認不屬於危險物品的藥粉、奶粉、骨灰外，其餘大於或等於350ml粉狀物，一律必須放置於行李箱一併託運

防狼噴霧劑

▶防狼噴霧劑不得隨身或手提攜帶上機；另飛港澳班機不受理託運防狼噴霧

打火機

▶一律不可託運，僅能作為隨身行李，但每人僅限攜帶一枚打火機

▶藍焰防風打火機禁止上機

▶注意！如是前往大陸地區，打火機是禁止攜帶的

可攜式電子裝置(含有鋰金屬、鋰離子、電池)

▶像是行動電源或是未裝在相機中的備用電池等，一律不可託運，皆須放置於隨身行李中

▶相機、手機等電子產品中的電池，因有受到保護，不會過度撞擊，因此是可以託運的

▶行動電源屬於一種電池式的充電器，裏頭也含有鋰電池，因此項是這類的充電器產品也一律不可託運

▶僅限乘客及組員個人使用

▶建議以手提行李方式攜帶

▶如含有鋰金屬電池，其鋰含量不可超過2公克

▶鋰離子電池不得超過100瓦特/小時

備用電池(含有鋰金屬、鋰離子、電池)

▶僅限乘客及組員個人使用

▶須個別保護避免短路

▶如含有鋰金屬電池，其鋰含量不可超過2公克

▶鋰離子電池不得超過100瓦特/小時

含有24-70%之酒精飲料

▶必須為零售包裝，一律採託運

▶單一容器盛裝必須小於5公升，且每人攜帶的總量也不得超過5公升

▶酒精濃度如未過24%則不受限，但入關一樣有攜帶限制

自拍棒、相機腳架

▶管徑一公分以下且可收縮後高度六十公分以下，即可以隨身行李登機

▶管徑一公分以上”且”可伸縮且其收合後高度超過六十公分以上者，便必須託運

小編建議你:幾乎相機腳架的管徑都超過2公分，自拍棒管徑基本都大於1公分，除分迷你腳架或很細小的自拍棒，不然還是有可能會無法手提登機喔!符合台灣民航局規定不代表符合外國規定，建議還是乖乖收在託運行李!

刀類

▶各種獵刀、水果刀、剪刀、菜刀、西瓜刀、生魚片刀、開山刀、鐮刀、美工刀、牛排刀、折疊刀、手術刀、瑞士刀等具有切割功能之器具，皆在禁止攜帶登機之項目

▶可帶塑膠安全(圓頭)剪刀或圓頭的奶油餐刀，像是蛋糕店或是一般餐廳使用的塑膠餐廳即可通關

▶指甲剪也是被視為可切割的器具，因此指甲剪也不能登機，僅能託運

▶電動刮鬍刀可登機，丟棄式刮鬍刀等有刀片外露者，禁止上機

雨傘

▶摺疊雨傘可帶上飛機或是託運

▶長雨傘則被歸類為可能攻擊之物品，因此不可帶上飛機

運動用品

▶像是棒球棍、高爾夫球桿、撞球桿等運動用品，皆不可攜帶登機，如需攜帶，請額外加購大型行李託運服務

暖暖包

▶一次性暖暖包：由鐵粉以及食鹽製作的一次性發熱產品，未開封的暖暖包少量至於託運中，一般來說是可行的，但如是已開封或未開封過的暖暖包至於手提或隨身，大多都會被要求檢查，能不能帶上飛機，就得依據每個國家的安檢規定了。

▶充電型暖暖包：屬於充電式鋰電池，必須放置於手提或是隨身行李當中，不允許託運。

筆電、平板電腦

▶像是筆電、平板電腦等3C產品，只要是關閉電源後，皆能夠放置於行李箱中一併託運，不過託運有可能易受撞擊，較建議帶上飛機。

危險物品

危險物品。 圖／Pixabay
危險物品。 圖／Pixabay
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危險物品禁止手提或託運上機，有些生活用品旅客常常不小心就放在隨身行李中，像是鉛筆盒裡的剪刀，這種小東西要特別注意唷！

易燃物品

如汽柴油等燃料油、火柴、油漆、點火器等

高壓縮罐

如灌裝氣體、潛水用氧氣瓶、噴漆；殺蟲劑等

腐蝕物(劑)

如強酸、強鹼、水銀、鉛酸電池等

爆裂物

各類槍械彈藥、煙火、爆竹、照明彈等

毒物、傳染物

如殺蟲劑、除草劑、活性濾過性病毒等

放射性物質

如鈾、碘、銫、鈷等本身含有游離輻射能量之物質、核種

強氧化劑

如漂白水、工業用雙氧水等

其他違禁品

如磁化物(磁鐵)具攻擊性、刺激性物品(如刀劍棍棒類、弓箭、防身噴霧器等

小編說：危險物品還包括具防盜裝置的公事包或小型手提箱。

其他Q & A

羽毛球拍可以帶上飛機嗎？

愛運動的朋友注意囉～雖然說棒球棒、高爾夫球桿、釣魚桿等可能轉變為攻擊性武器的運動用品，依規定無法攜帶登機；但如果是羽毛球拍等器材，在符合航空公司規定下是可以隨身登機的唷！

酷航、台灣虎航等廉價航空可以帶東西上去吃嗎？

有些廉價航空明確規定不得攜帶外食上機，建議購買機上的餐點。

目前酷航、台灣虎航根據官網規定為禁帶外食。樂桃、香草航空、釜山航空、亞航、捷星則沒有明確規定，禮貌上不建議吃太誇張或是味道很重的食物。

各家航空公司的行李託運限制？

每一家航空公司的託運行李限制不同，艙等也會影響公斤數。

怎麼買便宜機+酒？

除了直接跟航空公司購買機票，有時旅行社也會推出機+酒一起買更優惠，尤其接近出發日，還可能出現超低清艙價喔！

觸犯飛航規定不只會讓旅遊的心情不愉快，也讓自己在旅遊出入關的信用度降低，甚至有可能增加機上乘客以及國家的危險。準備行李和出入關時，千萬不要懷著僥倖的心理啊～

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