親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情

遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

桃園地景藝術節開跑！一次欣賞各國24件繽紛藝術品　風景奇幻又迷人

2019-09-13 21:00ShareLife分享生活

「2019桃園地景藝術節」今年從9月6日到9月22日間於八德區展出。

▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
分享

今年以「守護所在，進擊未來」為概念，以「新風景線」的想像與創作為主題，選在閒置多時後被規劃為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區。

總共有3大展區，主展場大湳森林公園、鄰近的西坡陂塘和兒童美術館等展區，囊括德國、法國、美國、澳洲、日本、韓國、新加坡越南、中國以及台灣，來自繪畫、雕塑、建築、設計或新媒體等不同領域的藝術家，共計展出24件作品。

▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
分享

桃園地景藝術節此次以品藝術、樂地景、談地景、看表演為4大主軸。大湳主展區最引人注目的是馬岩松設計的《自然舞衣》，為一座高10公尺，長寬分別30公尺的小山丘，將原本的軍用三層樓高建築，變身成一件閃閃發亮的舞衣，走進山丘又可看到另一番風景，相當有趣。

延伸閱讀//全台首座國際級水族館！東京「橫濱八景島海島樂園」來桃園了

▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
分享

溪濱公園和中大公園，則由景澤創意有限公司的執行長吳思儒策劃的「藝遊八塊厝」展區，呈現藝術家與鄰里居民、社區學校或在地農會等合作的10組創作。至於表演與講座的部分，則會結合地方文化、歷史記憶、特色產業與生活環境相關的體驗與活動，希望藉此串連起桃園的自然、人文甚至情感脈絡，不僅能探索過去、發現當下、也能思考未來。

延伸閱讀//九月雪飄落大溪 桃園70公頃韭菜花田網美必拍

▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節
分享

除了欣賞藝術作品外，桃園地景藝術節假日舉辦7場主題活動、10場藝術教育活動，展期間共有75場故事森林劇場、25場大型戶外表演。


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園新加坡越南

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

北台灣4大打卡點 中秋「亮」起來！

2019-09-13 06:55

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:40

買一晚再送一晚！ 全台６間「承億文旅」入住第二晚０元 加碼優惠至2020年

2019-09-09 17:44

一家四口只要1999元！ 歡慶義大9週年入宿餐飲超好康 小孩還能免費玩樂園

2019-09-09 13:28

7米高「巨型白兔」點燈萌翻！2019台北最美夜景「白晝之夜」10月登場

2019-09-09 13:06

到IKEA免費住一晚～超潮「IKEA快閃旅店」今天14點起開放登記，9種房型任你選！

2019-09-09 11:58

搶攻秋冬旅遊商機 花蓮打造SNOOPY主題迷宮

2019-09-07 13:02

買一送一、入住免千、加碼補助！ 全台１３家飯店好康優惠整理包

2019-09-06 17:18

2019「旅行者之選」10大熱門遊樂園出爐 全球之冠是它

2019-09-06 12:09

柯南粉必朝聖 ！華信航空推台中直飛鳥取砂丘柯南機場 跟團4天最低21,900元起

2019-09-05 18:47

整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 16:20

「2019八里城市沙雕展」開跑！白天看沙雕 晚上看光雕

2019-09-05 15:30

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

台北、高雄懸日攻略／懸於天際，落日前你無法忽視的忘憂奇觀

2019-09-04 21:00

10公尺山丘閃閃發亮！桃園地景藝術節9/6開幕 溜小孩、拍美照超適合

2019-09-04 15:51

哪些地方好好玩？ 全台「九月旅遊活動月曆」告訴你

2019-09-04 11:27

全台最美「眷村市集」！桃園「馬村市集」60組攤位好逛又好拍，每月還有不同主題

2019-09-02 14:23

只有元首才能去！台北101最頂樓開放了 3千元登最高戶外平台

2019-09-01 22:00

到濟州島好方便！濟州航空推「台北-濟州」10/2起開航 單程未稅1,145元起

2019-09-01 17:00

網紅培養從小開始！ 北部最適合帶寶貝出門的11個戶外、DIY手作＆博物館景點

2019-09-01 11:18

全球首間！房間剖半 一半奢華、一半極簡，這家飯店超狂‧‧‧‧‧

2019-08-30 13:27

一天瘋玩兩城市「宜蘭－花蓮」只要70分鐘！世界最快客輪「藍鵲輪」開航日期公布啦～

2019-08-30 12:20

鬼月結束儀式做了嗎？先來嘉義城隍夜巡祈福除厄運才算完

2019-08-29 19:02

把握最後一天！越捷航空開航台北-峴港 下午1點到3點機票0元起

2019-08-28 21:12

最強5大登山入門「行前準備SOP」告訴你

2019-08-27 09:01

觀看近千萬！華航「#旅行帶給你的紀念品」超夯 拿釜山廣告節3大獎

2019-08-26 22:01

住台北凱撒、台南老爺行旅每人每晚千元不到！ 秋冬補助星級飯店也參戰

2019-08-26 16:35

0元爽住雙人房！台中旅店推超殺方案　用99元早餐抵千元房費

2019-08-24 16:24

華航推東南亞航線促銷 商務艙最低14,800元起

2019-08-22 18:13

超狂秋冬遊補助！宜蘭民宿8人以上、包棟3天2夜「入住全免費」！

2019-08-22 15:25

入住免錢！ 2人成行每人加購199早餐吃到飽　台東娜路彎會館住一晚0元

2019-08-22 14:41

網美打卡新景點！國立集集美術館彩繪列車「金黃焦」美翻了 抬頭就有故事

2019-08-22 11:21

高野大飯店「住宿＋泡湯＋早餐」全免費！身分證有V、地址在台東的衝一波

2019-08-21 15:19

炫腹搶優惠！六福水樂園「水蛇日優惠」腰身夠瘦門票只要199元

2019-08-21 14:39

Pokemon Go確定10月登新北！活動連續4天，還可抓南美限定「赫拉克羅斯」及「未知圖騰」寶可夢

2019-08-21 13:15

2019親子旅遊攻略！「全台星級飯店」趣味手作活動總整理 大小朋友開心玩體驗

2019-08-19 22:03

林口三井「會發光的向日葵花海」 期間限定至9/1倒數美拍！

2019-08-19 13:50

登山人心中的百岳排名TOP10！這幾座台灣百岳你挑戰了嗎？

2019-08-18 12:02

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21
看更多

熱門文章

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 11:50

高雄觀光景點連假未見人潮 停車場空無遊覽車

2019-09-13 11:37

全台最美「眷村市集」！桃園「馬村市集」60組攤位好逛又好拍，每月還有不同主題

2019-09-02 14:23

碧潭湖中出現幾米月亮地景 搭配燈光秀成打卡新亮點

2019-09-12 12:40

童年回憶掰掰 京華城鎮店之寶「BabyBoss」發布停業啟事

2019-09-11 04:45

周末慎防劇烈天氣 吳德榮：下周有颱風發展跡象

2019-09-07 10:30

7米高「巨型白兔」點燈萌翻！2019台北最美夜景「白晝之夜」10月登場

2019-09-09 13:06

到IKEA免費住一晚～超潮「IKEA快閃旅店」今天14點起開放登記，9種房型任你選！

2019-09-09 11:58

「大港開唱」將停辦 策展團隊：韓市府不支持

2019-09-11 21:16

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 12:31

吳德榮：最快今天颱風生成 中秋夜晴時多雲

2019-09-11 10:20

蘇貞昌明視察屏東交通建設 將宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

第15號颱風「法西」形成 先防玲玲雨炸台灣

2019-09-05 15:50

買一送一、入住免千、加碼補助！ 全台１３家飯店好康優惠整理包

2019-09-06 17:18

颱風琵琶最快明生成 氣象局：中秋連假北、東會下雨

2019-09-09 19:00

整理包／秋冬旅遊怎麼玩省最多 11項優惠方案大放送

2019-09-05 16:20

買一晚再送一晚！ 全台６間「承億文旅」入住第二晚０元 加碼優惠至2020年

2019-09-09 17:44

好市多中和店推「停車新制」網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

搶攻秋冬旅遊商機 花蓮打造SNOOPY主題迷宮

2019-09-07 13:02

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

15家親子樂園同時掰掰？ 繼「BabyBoss」宣布撤出京華城 「飛寶樂園」１月也將閃人

2019-09-11 15:38

星宇明年1月首航 澳門、峴港、檳城每周至少七班

2019-09-08 09:55

旅外人士調查 台灣重登全球最適合居住就業國家

2019-09-07 16:00

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-08 07:30

國旅卡非休假也可刷 擬明年實施

2019-09-11 10:40

一天瘋玩兩城市「宜蘭－花蓮」只要70分鐘！世界最快客輪「藍鵲輪」開航日期公布啦～

2019-08-30 12:20

地景藝術節交通懶人包 585個停車位、管制路段看這裡

2019-09-13 08:03

十三層點燈+中秋連假車潮 警方呼籲多搭接駁車

2019-09-12 15:14

一家四口只要1999元！ 歡慶義大9週年入宿餐飲超好康 小孩還能免費玩樂園

2019-09-09 13:28

入境手提行李檢查 6日凌晨起擴大至全東南亞

2019-09-05 18:10

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-30 09:15

台中公益路下周有懸日美景 氣象局：錯過等明年3月底

2019-09-09 10:02

超級瑪利歐來了！桃市打造快閃運動樂園 中秋登場

2019-09-11 10:14

玲玲颱風發威！北部整天有雨 中南部上午防強降雨

2019-09-05 10:41

小7獨家開賣！「Apple」官方周邊這裡買得到

2019-09-09 13:06

小黃50年最大變革！ 最快九月底免跳表可採事前預告車資

2019-09-03 19:25

點亮十三層遺址 交管看過來

2019-09-11 19:00

第二波國旅補助擬投入10億元 16日上路

2019-09-04 21:38

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:40

「圓山密道」9月1日起開放！1天6場次 百元即可揭密

2019-08-22 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top