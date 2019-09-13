桃園地景藝術節開跑！一次欣賞各國24件繽紛藝術品 風景奇幻又迷人

「2019桃園地景藝術節」今年從9月6日到9月22日間於八德區展出。

▲圖片來源:FB@桃園地景藝術節 分享 facebook

今年以「守護所在，進擊未來」為概念，以「新風景線」的想像與創作為主題，選在閒置多時後被規劃為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區。

總共有3大展區，主展場大湳森林公園、鄰近的西坡陂塘和兒童美術館等展區，囊括德國、法國、美國、澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、中國以及台灣，來自繪畫、雕塑、建築、設計或新媒體等不同領域的藝術家，共計展出24件作品。

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桃園地景藝術節此次以品藝術、樂地景、談地景、看表演為4大主軸。大湳主展區最引人注目的是馬岩松設計的《自然舞衣》，為一座高10公尺，長寬分別30公尺的小山丘，將原本的軍用三層樓高建築，變身成一件閃閃發亮的舞衣，走進山丘又可看到另一番風景，相當有趣。

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溪濱公園和中大公園，則由景澤創意有限公司的執行長吳思儒策劃的「藝遊八塊厝」展區，呈現藝術家與鄰里居民、社區學校或在地農會等合作的10組創作。至於表演與講座的部分，則會結合地方文化、歷史記憶、特色產業與生活環境相關的體驗與活動，希望藉此串連起桃園的自然、人文甚至情感脈絡，不僅能探索過去、發現當下、也能思考未來。

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除了欣賞藝術作品外，桃園地景藝術節假日舉辦7場主題活動、10場藝術教育活動，展期間共有75場故事森林劇場、25場大型戶外表演。





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