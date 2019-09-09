買一晚再送一晚！ 全台６間「承億文旅」入住第二晚０元 加碼優惠至2020年

2019-09-09 17:44 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



分享 facebook

配合交通部「擴大秋冬國民旅遊補助」，承億文旅也跟進各大飯店「住宿優惠」推出超狂好康，只要即日起~9/30期間入住旗下不同設計風格的旅店，就能享有「買一送一」活動，第二晚直接可以用0元入住，優惠券兌換期間更拉長至2020年。

桃城茶樣子的無邊際泳池，近來成為旅遊熱點。圖／HotelsCombined 提供 分享 facebook

旗下有六間文創設計旅店的「承億文旅」：淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島及花蓮山知道，以每一館都有獨特設計品味而深受文青迷喜愛，現正響應政府政策「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，推出即日起入住飯店，第一晚就能使用秋冬旅遊補助折抵1,000元房價，再推出「買一晚再送一晚」，贈送第二晚承億文旅集團住宿券，全台六館皆可適用，還不設限使用館別，加碼延長至2020年底，可以稱得上是最敢給的飯店。

花蓮山知道。圖／億承文旅 分享 facebook

墾丁雅客小半島。圖／承億文旅 分享 facebook

以拿下易遊網舉辦的「全台最美飯店」冠軍的「桃城茶樣子」為例，即日起至9月30日，只要訂「2019白露秋霜」專案優惠價3,450元起，平日入住可搭配秋冬旅遊補助折抵1,000元外，另外不限金額消費館內「隨處樂料理廚房」，即可贈送烤半雞或伊比利豬火腿一盤。

由易遊網舉辦的「全台最美飯店」票選活動，「桃城茶樣子」榮獲全台最高票。記者宋健生/攝影 分享 facebook

延伸閱讀：

．一家四口只要1999元！ 歡慶義大9週年入宿餐飲超好康 小孩還能免費玩樂園

．買一送一、入住免千、加碼補助！ 全台１３家飯店好康優惠整理包