一家四口只要1999元！ 歡慶義大9週年入宿餐飲超好康 小孩還能免費玩樂園

2019-09-09 13:28 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



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把握夏天的尾聲，快帶一家大小來趟超狂樂園飯店之旅！ 花不到兩千元就能讓一家四口住飯店，加碼999元就能買到大人加小孩吃到飽或雙人buffet下午茶，還能讓小孩免費到遊樂園放電一整天。

義大皇家酒店和天悅飯店，歡慶義大世界9週年推好康優惠。圖／義大皇家酒店提供 分享 facebook

義大世界歡慶九週年，推出飯店入住優惠價，「義大天悅飯店」推出溫馨家庭房住宿一晚，包含兩位大人與兩位12歲以下小朋友的百匯自助餐廳早餐，只要2,999元。再搭配觀光局秋冬旅遊補助還可再折1,000元，等於只要1,999元一家四口就能開心入住；「義大皇家酒店」推出住宿續住價2,999元，與前一晚同房型續住乙晚，包含2客成人自助早餐，若搭配觀光局秋冬旅遊補助還可再折1,000元，亦等於只要1,999元就能續住一晚！

圖／義大天悅飯店 分享 facebook

餐飲部分兩家飯店皆推出一系列999元套餐，「義大天悅飯店」9愛吃優惠，可選擇「百匯自助餐廳」的2種優惠方案，方案一包含兩位成人與兩位12歲以下孩童的自助早餐，方案二包含一位成人搭配一位12歲以下孩童的自助午餐或晚餐；也可選擇「天悅咖啡廳」的3種優惠，分別為方案一包含雙人自助式下午茶與國賓影城電影票兩張、方案二「主廚精選套餐三客」或是方案三「主廚精選套餐及兒童套餐各兩客」，5種方案通通千元有找，只要999元就能讓全家都吃飽！

百匯自助餐廳。圖／義大天悅飯店 分享 facebook

「義大皇家酒店」館內六大特色餐廳，也推出999元9享食，週日至週五的限定好康優惠，有「星亞自助餐廳」一位成人搭配一位12歲以下小朋友的自助午餐或晚餐；著名的「皇樓中餐廳」招牌廣式片皮鴨一鴨一吃；「柳町日本料理」的日式鍋物吃到飽；「The Cut牛排屋鐵板燒」海陸套餐乙客；「義大利餐廳」9週年紀念套餐乙客；「星亞酒吧」推出330ml啤酒6瓶+滷味+皇家炸物拼盤組合乙份，全都免千元就能吃到。

星亞自助餐廳。圖／義大皇家酒店 分享 facebook

皇樓中餐廳招牌廣式片皮鴨。圖／義大皇家酒店 分享 facebook

針對義大天悅飯店與義大皇家酒店入住客，義大遊樂世界也推出專屬優惠，一張原價899元的門票，只要999元就能買到雙人票，直接下殺6折超好康，每房最多可加購四張，12歲以下小朋友還能免費入園一次！

義大遊樂世界「彈跳星」。圖／義大遊樂世界提供 分享 facebook

義大天悅飯店

地址：高雄市大樹區義大八街100號

電話：07-6568000

義大皇家酒店

地址：高雄市大樹區學城路一段153號

電話：07-6568111

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