買一送一、入住免千、加碼補助！ 全台１３家飯店好康優惠整理包

2019-09-06 16:58 聯合新聞網 旅遊美食綜合報導



好康優惠撈不完！九月開始各家飯店配合「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」推出超多優惠，有住房就送超過房價的樂園門票，有核對身分證幸運數字就可加碼一人免費住，還有入住買一晚送一晚、第二晚０元等。小編一次幫大家提供全台12家飯店優惠整理，還沒跟上到資訊的朋友快來看！

1. 六福客棧

六福客棧推出「2019玩樂六福村住房專案」，旗下飯店只要於期間訂房，就有最低2折優惠！兩人入住標準客房一晚，除了附贈自助早餐外，還送六福村門票兩張，再加上補助竟只要1,600元，平均每人不到千元就能入住！

六福客棧。 圖／經濟日報提供 分享 facebook

六福客棧住一晚，加送六福村門票，只要NT$1,600，優惠2折起。圖／六福旅遊集團提供 分享 facebook

六福客棧

地址：台北市中山區長春路168號

電話：02-25073211

2. 台北凱撒大飯店

台北凱撒大飯店即日起至12月30日推出超狂優惠，搭配觀光局的千元住宿補助，每房最低只要1,799元就能入住精緻客房，將原價8,500元打了近2折的好康優惠，再加碼送千元的Checkers吃到飽餐廳餐飲優惠券(含每位贈送早餐或晚餐時段的自助餐廳300元優惠券與外帶商品200元抵用券)！

入住加碼贈千元的餐飲優惠券。圖／台北凱撒大飯店提供 分享 facebook

台北凱撒大飯店

地址：台北市中正區忠孝西路一段38號

電話：02-23115151

3. 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

於9月13日至9月15日期間，入住瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店「和式雙湯池客房」住宿1晚，專案優惠價10,888元，可以泡湯、早餐還送消夜！同時，歡慶10週年以上，推出入住者身分證字號有「10」，就能加住一人包含餐點全部免費！平均一人花費不到3,700元，就能入住五星級溫泉飯店！

身分證字號有「10」，一人免費加住五星級飯店「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」。圖／易遊網提供 分享 facebook

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路301號

電話：03-9966666

4. 福容大飯店桃園機場捷運A8店

只要出示軍公教相關證件，就享有福容大飯店推出多項住宿及餐飲超值優惠！福容大飯店「桃園機場捷運A8店」即日起至9月28日，只要其中一人出示軍公教職員證，田園自助百匯就有四人同行一人免費的好康！

福容桃園機場捷運A8店田園百匯，出示軍公教職員證就能有四人同行一人免費！。圖／福容大飯店提供 分享 facebook

福容大飯店桃園機場捷運A8店

地址：桃園市龜山區復興一路2號

電話：03-3285688

5. 台中亞緻大飯店

台中亞緻大飯店推出一系列「仲夏亞緻輕奢風」限時住房及餐飲專案，每週一至週五晚間，只要到46樓的「頂餐廳」點精選套餐（2,180元+10%起），就免費送平日午間套餐乙客（1,080元+10%），現賺一千多元，毎桌限量一組，每日只限量5組！

46樓的Top of ONE「頂餐廳」限期推出吃晚餐就送午餐。圖／亞緻大飯店提供 分享 facebook

台中亞緻大飯店

地址：台中市西區英才路532號

電話：04-23031234

6. 劍湖山渡假大飯店

雲林劍湖山渡假大飯店秋冬旅遊補助，9月1日至12月30日主推一泊二食加主題樂園門票，二人成行每人2399元，每房再加碼送200元消費券。

中秋節將至，配合秋冬旅遊補助，劍湖山渡假大飯店、劍湖山主題樂園推出加碼送優惠。圖／劍湖山樂園提供 分享 facebook

劍湖山渡假大飯店

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67之8號

電話：05-5829900

7. 嘉楠風華酒店

嘉義市區的嘉楠風華秋冬遊補助終極優惠，買一晚再送一晚，只要880元，優惠從即日起每周星期一到星期四，同時秋冬遊補助期間，只要名字裡有嘉或義的旅客，來嘉義市入住嘉楠風華，即贈送「旅行小物」一組。

嘉楠風華秋冬遊補助終極優惠，買一晚再送一晚，只要880元。圖／嘉楠風華酒店官網 分享 facebook

嘉楠風華酒店

地址：嘉義市西區四維路232號

電話：05-2330000

8. 台南老爺行旅

台南老爺行旅於9月至12月期間的週日至週五入住可享千元補助金，適用秋冬旅遊補助專案，九月份再加碼兩大優惠，週六入住同享房價折抵1000元，加入Line好友再折300元，最高享補助1300元，等於每人每晚千元不到，即可入住台南老爺。

圖／台南老爺行旅官網 分享 facebook

台南老爺行旅

地址：台南市東區中華東路一段368號

電話：06-2366168

9. 高雄漢來飯店

高雄漢來飯店加碼優惠，推出「3天2夜秋冬進補住房專案」，9月1日至12月31日除搭配政府補助每人每晚1000元外，飯店依房型再加碼補助1000到2000元，總計3天2夜最多可省4000元，每人每晚房價最低1290元起，還含海港自助式早餐，相當原價的7折。

漢來的加碼補助不只適用於平日的周日至周五，周六或連續假日也能使用，即使補助款提前用罄，漢來1000到2,000元的加碼補助依舊可以用到12月30日。

高雄漢來飯店推出「3天2夜秋冬進補住房專案」。圖／漢來飯店提供 分享 facebook

漢來大飯店

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07-2161766

10. 台東娜路彎大酒店

台東娜路彎集團推出住宿優惠活動，從2019年9月1日至12月31日止，只要二人成行每人只要加購199元早餐吃到飽，即可「免費入住」娜路彎會館一晚。

娜路彎會館。 圖/booking 分享 facebook

台東娜路彎大酒店

地址：台東縣台東市連航路66號

電話：08-9239666

11. 台東高野大飯店

搭配冬遊補助再推超狂優惠，台東縣民只要憑身分證開頭英文字母為「V」，或是身分證出生地、住址欄位為台東，三項條件符合其中一項，就享有「住宿＋早餐＋泡湯免費」優惠，時間從2019/09/01至2019/12/31止，限週日至週五適用。

台東高野大飯店針對台東鄉親，推出免費入住方案。 圖／取自高野大飯店-知本粉絲頁 分享 facebook

台東高野大飯店

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30之2號

電話：08-9515005

12. 承億文旅

承億文旅加碼推出買一晚再送一晚住到2020，除第一晚可使用秋冬旅遊補助1000元入住外，贈送第二晚為承億文旅集團住宿券，不限館別至明年底全台旗下六館皆可適用。

（圖／承億文旅桃城茶樣子提供） 分享 facebook

13. 海霸王集團－城市商旅、Hotel papa whale

海霸王集團也跟進宣布旗下「城市商旅」系列飯店及「Hotel papa whale」，自9月起至12月推出「享補助0元入住～暖冬住宿專案」，每房只要1000元，加上補助1000元，等於「只要0元」即可入住一晚！

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