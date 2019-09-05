「2019八里城市沙雕展」開跑！白天看沙雕 晚上看光雕

2019八里城市沙雕展從8月10日起，開始為期65天的展覽，每晚6點半至10點還有光雕展！

▲圖：FB@我的新北市 分享 facebook

本次的沙雕展將以「悠閒時光」為主題，有「快閃沙雕-消失的冰原」響應環保，以及隨潮汐變化改變風貌的「巨大快閃沙畫」；還有以八里著名特產「八里三寶」，包含綠竹筍、桶柑、柚子設計成俏皮公仔，還有「把你變出來」、「誰是麻豆」、「向大師致敬之『吻』」、「主雕-莫內『草地上的午餐』」等藝術創作。

▲圖：FB@我的新北市 分享 facebook

8月10日起在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線同步開展八里光雕，新北市政府今年光雕以「囍悅」為主題，在河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等多處光環境營造設施，特別在綠帶草毯間設置了南瓜馬車、地景有聲鋼琴等互動式光雕設施，八里左岸將讓您浪漫指數破表，讓遊客帶回滿滿感動。

延伸閱讀//北台灣最美草原 桃源谷步道一望無際的山海美景

▲圖：FB@我的新北市 分享 facebook

▲圖：FB@我的新北市 分享 facebook

每晚6點半至10點光雕以流星燈、小碎燈、造型燈片、投光燈等素材架構出帶狀廊道，將八里河岸打造成水岸光廊，除了希望延續去年的熱潮，更能創造觀光產業新契機。





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」