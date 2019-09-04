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哪些地方好好玩？ 全台「九月旅遊活動月曆」告訴你

2019-09-04 11:27FunTime旅遊比價

暑假倒數中，馬上就要開學啦～但全台灣從南到北都還有活動在進行中，不管是在上課還是上班的你都一定要來看看九月活動日曆！

有哪些活動可以塞進你的行程裡呢？又有哪些活動吸引你？在繁忙中抽出一點時間，千萬不要錯過自己喜歡的活動啦～

九月活動日曆。 圖／FunTime
九月活動日曆。 圖／FunTime
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2019年日月潭國際萬人泳渡（9/1）

日月潭國際萬人泳渡。 圖／交通部觀光局
日月潭國際萬人泳渡。 圖／交通部觀光局
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日月潭泳渡從民國72年就開始啦！全程大約3000公尺，每年都會吸引不少民眾和各國好手前來共襄盛舉。今年舉辦在九月的第一天，地點在日月潭朝霧碼頭，萬人泳渡的場面非常盛大，有興趣的朋友一定要去看看呀～

日期：2019/09/01

地點：日月潭朝霧碼頭→伊達邵碼頭

2019大稻埕觀光小鎮活動（9/1～10/31）

大稻埕。 圖／Wikimedia
大稻埕。 圖／Wikimedia
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大稻埕觀光小鎮以1933年的時代為背景，利用《跳舞時代》一曲帶大家重回到那個年代的大稻埕！在這邊有摩登服裝的走秀、復古搖擺的舞蹈秀，還有復古的照相館可以拍照片，還有童玩市集和傳統工藝更是大稻埕才能體驗的獨有特色，都很適合大人和小朋友來走走！

日期：2019/09/01～2019/10/31

地點：臺北市大同區臺北延平河濱公園(淡水河3號至5號水門)

故宮亞洲藝術節（9/28～11/04）

故宮亞洲藝術節。 圖／交通部觀光局
故宮亞洲藝術節。 圖／交通部觀光局
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每年接近十月，嘉義的國立故宮博物院就會推出故宮亞洲藝術節！而每年藝術節表演的主題也都不相同，這次的主題是泰國！因此在這邊，你將會看到許多精心設計的表演、展覽與講座，甚至還有多元文化體驗活動，假日也有文創小市集，非常適合安排一天的行程到嘉義的故宮南院走走逛逛～

日期：2019/9/28～2019/11/04

地點：嘉義市太保市故宮大道888號

2019臺中自行車嘉年華（9/28、9/29）

臺中自行車嘉年華。 圖／Pixel
臺中自行車嘉年華。 圖／Pixel
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2019臺中自行車嘉年華為交通部觀光局2019臺灣自行車節系列活動，前幾年是以OK臺灣-臺中自行車嘉年華的形式呈現，但今年特別不一樣！9月28日為兒童自行車日，9月29的活動則是有自行車趣味闖關與40K兩鐵挑戰活動，讓大人小朋友都可以參加，大力推行「鐵馬」風潮～

臺中自行車嘉年華。 圖／FunTime
臺中自行車嘉年華。 圖／FunTime
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2019澎湖國際海灣燈光節（8/1～10/31）

澎湖國際海灣燈光節。 圖／IG, wu_yang.tw
澎湖國際海灣燈光節。 圖／IG, wu_yang.tw
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澎湖國際海灣燈光節。 圖／IG, heyyeahrita_1989
澎湖國際海灣燈光節。 圖／IG, heyyeahrita_1989
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澎湖國際海灣燈光節由澎湖國家風景區管理處所舉辦，一共分成光耀菊島、隱匿之海、鯨動海灣、福耀龍宮門4個主題展區，於每週星期四、五、六輪番上陣。此外，今年9月觀光局還推出了秋冬旅遊補助計畫，大家一定要好好把握阿！

日期：2019/08/01～2019/10/31

地點：澎湖全區

2019年萬里秋蟹季（9～12月）

萬里秋蟹季。 圖／交通部觀光局
萬里秋蟹季。 圖／交通部觀光局
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萬里秋蟹祭在9月開跑啦～萬里蟹一共有三種，分別是花蟹、三點蟹、與石蟳，現場還會有選出蟹王、蟹后的評比哦！喜歡吃螃蟹的你絕對不能錯過啦～在購買萬里蟹的時候，可以把螃蟹拿起來感受一下重量，有時候看起來大隻卻沒什麼重量的螃蟹，可能肉也相對較少哦！

日期：9～12月

地點：石門區富基漁港魚產品銷售中心、萬里區的龜吼漁港漁夫市集、萬里野柳漁港活蟹市集

看完了9月的行程，有沒有你想去的地方呀？想吃，有萬里螃蟹季；想動，有日月潭泳渡、自行車嘉年華；想看美景，還有澎湖國際海灣燈光節，不管是哪一項，九月全台活動通通都能滿足你～在繁忙的時候，挑個時間往外走走，與自然、人文互動真的很不錯，快跟著小編的腳步一起去旅行吧！

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime九月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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日月潭觀光澎湖故宮

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